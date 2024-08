Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR)

ABC-MART INC JP3152740001 33 JPY 0,2055 EUR

ADASTRIA CO LTD JP3856000009 35 JPY 0,218 EUR

AEON CO LTD JP3388200002 20 JPY 0,1246 EUR

AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD JP3131400008 25 JPY 0,1557 EUR

AEON MALL CO LTD JP3131430005 25 JPY 0,1557 EUR

ALLIANCE TRUST PLC GB00B11V7W98 0,0662 GBP 0,0785 EUR

AUTO TRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 0,064 GBP 0,0759 EUR

BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC JP3835760004 30 JPY 0,1869 EUR

BIC CAMERA INC JP3800390001 15 JPY 0,0934 EUR

BRICKABILITY GROUP PLC GB00BK63S759 0,0228 GBP 0,027 EUR

CENTAMIN PLC JE00B5TT1872 0,0225 USD 0,0202 EUR

CHAROEN POKPHAND FOODS PCL TH0101A10Z19 0,45 THB 0,0118 EUR

CLARKSON PLC GB0002018363 0,32 GBP 0,3796 EUR

CLERE AG DE000A3H2309 - 0,2 EUR

DCM HOLDINGS CO LTD JP3548660004 22 JPY 0,137 EUR

DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC US25264R2076 1,5 USD 1,3489 EUR

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC GB00BQHP5P93 0,29 USD 0,2607 EUR

DR MARTENS PLC GB00BL6NGV24 0,0099 GBP 0,0117 EUR

EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD BMG3036C2239 0,003 HKD 0,0003 EUR

FAST RETAILING CO LTD JP3802300008 225 JPY 1,4017 EUR

FLEX LNG LTD BMG359472021 0,75 USD 0,6744 EUR

GENUIT GROUP PLC GB00BKRC5K31 0,041 GBP 0,0486 EUR

GEOPARK LIMITED BMG383271050 0,147 USD 0,1321 EUR

GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 0,22 PLN 0,0512 EUR

HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT T ... GB0009065060 0,195 GBP 0,2313 EUR

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC JP3784600003 45 JPY 0,2803 EUR

HOME DEPOT INC US4370761029 2,25 USD 2,0233 EUR

HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD HK0003000038 0,12 HKD 0,0138 EUR

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC GB00B1YKG049 0,034 GBP 0,0403 EUR

JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPO ... JP3039710003 2250 JPY 14,0175 EUR

JINS HOLDINGS INC JP3386110005 25 JPY 0,1557 EUR

JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC GB00BKZGVH64 0,0275 GBP 0,0326 EUR

JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC GB00BYMKY695 0,057 GBP 0,0676 EUR

KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC GB00BFYF6298 0,0279 GBP 0,033 EUR

LABCORP HOLDINGS INC US5049221055 0,72 USD 0,6474 EUR

LI NING CO LTD-R KYG5496K1325 0,412 HKD 0,0474 EUR

MUSTI GROUP OYJ FI4000410758 - EUR

NATURHOUSE HEALTH SA ES0105043006 - 0,1 EUR

NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC JP3048110005 3391 JPY 21,1259 EUR

NPC INCORPORATED JP3165840004 7 JPY 0,0436 EUR

OCEANAGOLD CORPORATION CA6752221037 0,01 USD 0,0089 EUR

ORIX JREIT INC JP3040880001 3720 JPY 23,1756 EUR

PAGEGROUP PLC GB0030232317 0,0536 GBP 0,0635 EUR

PAYPOINT PLC GB00B02QND93 0,096 GBP 0,1138 EUR

PIPER SANDLER COMPANIES US7240781002 0,65 USD 0,5845 EUR

QUILTER PLC GB00BNHSJN34 0,017 GBP 0,0201 EUR

REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS SA GRS522003003 - 0,04 EUR

RHI MAGNESITA NV NL0012650360 - 0,6 EUR

ROBERT WALTERS PLC GB0008475088 0,065 GBP 0,0771 EUR

RYOHIN KEIKAKU CO LTD JP3976300008 20 JPY 0,1246 EUR

SAVILLS PLC GB00B135BJ46 0,071 GBP 0,0842 EUR

SERCO GROUP PLC GB0007973794 0,0134 GBP 0,0158 EUR

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 20 JPY 0,1246 EUR

SUGI HOLDINGS CO LTD JP3397060009 15 JPY 0,0934 EUR

TAKASHIMAYA CO LTD JP3456000003 20 JPY 0,1246 EUR

TOHO CO LTD JP3598600009 35 JPY 0,218 EUR

TREASURY WINE ESTATES LIMITED ADR US89465J1097 0,0377 USD 0,0339 EUR

WK KELLOGG CO US92942W1071 0,16 USD 0,1438 EUR

XYLEM INC US98419M1009 0,36 USD 0,3237 EUR

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION JP3932000007 34 JPY 0,2118 EUR

ZIGUP PLC GB00B41H7391 0,175 GBP 0,2076 EUR