Nach 1.500?Prozent Kursplus feiern Kleinanleger Newsmax als neues GameStop. Der Sender überholt Fox & Co. - trotz Mini-Umsatz. Experten warnen aber bereits vor einem Ende des Hypes.Der konservative US-Kabelsender Newsmax hat an der Börse einen Senkrechtstart hingelegt. Nach einem explosiven Auftakt am Montag mit einem Plus von über 700?Prozent stieg die Aktie am Dienstag nochmals um knapp 180?Prozent auf 233 US-Dollar. Seit dem IPO hat sich der Kurs damit mehr als verfünfzehnfacht, wodurch Newsmax nun mit rund 30 Milliarden US-Dollar höher bewertet ist als Mediengiganten wie Warner Bros. Discovery oder Paramount Global und liegt sogar über dem frisch gelisteten KI-Player CoreWeave. Der Hype …