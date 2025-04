NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 339 auf 393 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker wendet bei den Papieren der Münchner - ähnlich wie bei anderen - nun einen höheren Bewertungsmaßstab an./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 05:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008404005