Multitude AG: Vorläufiges, ungeprüftes Ergebnis für 2024 reflektiert starkes Wachstum und hohe Profitabilität



03.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Umsatzerlöse stiegen um 14,4 Prozent auf 263,7 Mio. EUR

EBIT-Guidance mit einem Sprung um 48,5 Prozent auf 67,6 Mio. EUR erreicht

Konzerngewinn um 23,1 % auf 20,2 Mio. EUR und Gewinn je Aktie um 29,0 % auf 0,66 EUR gesteigert

Ausbau der Beteiligung an Lea Bank AB im Februar 2025 auf 20,9 %, Multitude ist damit größter Aktionär

Unveränderte Kapitalmarkt-Guidance für das Konzerngewinn nach Steuern: 23,0 Mio. EUR für 2025 und 30,0 Mio. EUR für 2026

Zwei Aktienrückkaufprogramme abgeschlossen

Dividendenvorschlag von 0,44 EUR pro Aktie, bestehend aus 0,24 EUR entsprechend der angestrebten Ausschüttungsquote, sowie 0,20 EUR pro Aktie als einmalige zusätzliche Ausschüttung



Zug, 3. April 2025 - Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, KMUs und andere FinTechs anbietet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), gibt das vorläufige ungeprüfte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 bekannt, das eine hervorragende Entwicklung aller Schlüsselkennzahlen zeigt.



Kennzahlen in Mio. EUR 2024 2023 Veränderung in % Umsatzerlöse 263,7 230,5 +14,4% Nettozinsertrag 220,2 208,2 +5,8% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 67,6 45,6 +48,5% Konzernperiodenergebnis 20,2 16,4 +23,1%

Anhaltendes Wachstum als Beweis für operative Stärke, Flexibilität und Resilienz

Die Multitude-Gruppe erzielte im Jahr 2024 eine starke operative Performance und anhaltendes Wachstum. Die Finanzkennzahlen verdeutlichen die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit der Gruppe, in einem Umfeld veränderter Marktdynamik ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

So nahmen die Umsatzerlöse um 14,4 % (33,2 Mio. EUR) von 230,5 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 263,7 Mio. EUR im Jahr 2024 zu. Der Nettozinsertrag wuchs um 5,8 % (12 Mio. EUR) von 208,2 Mio. EUR auf 220,2 Mio. EUR. Das EBIT von Multitude stieg von 45,6 Mio. Euro auf 67,6 Mio. Euro. Das EBIT-Wachstum um 22,0 Mio. Euro (48,5 %) ist hauptsächlich auf Umsatzwachstum, diszipliniertes Kostenmanagement und auf deutlich verbesserte Underwriting-Performance zurückzuführen.

Multitude wird seine Kapitalmarkt-Guidance künftig auf Ebene des konsolidierten Konzerngewinns erstellen, und damit die bisherige EBIT-Guidance ablösen.



Starkes finanzielles Standing unterstützt Expansion

Multitude behielt seinen Wachstumskurs auch 2024 bei und steigerte die Bilanzsumme der Gruppe deutlich auf 1.098,7 Mio. EUR, was einer Erhöhung von 10,9 % gegenüber 990,9 Mio. EUR im Jahr 2023 entspricht. Dieser Zuwachs ist hauptsächlich auf den Anstieg des Kreditportfolios sowie von besicherten Investments zurückzuführen. Die besicherten Investitionen stiegen von 62,1 Mio. EUR zum Ende 2023 auf 112,6 Mio. EUR zum Ende 2024 an, was einem Plus von 50,5 Mio. EUR (81,2 %) entspricht, während Kundenkredite von 575,9 Mio. EUR auf 649,9 Mio. EUR stiegen. Dies entspricht einem Plus von 74,0 Mio. EUR (12,8%). Das Wachstum der besicherten Investitionen resultierte aus der Geschäftsausweitung im Bereich Wholesale Banking.

Aufgrund des Wachstums des Kredit- und Investmentportfolios nahmen die Wertberichtigungskosten um 8,0 % von 89,3 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 96,4 Mio. EUR zu. Gleichzeitig stiegen die Zinserträge um 13,3 % (30,6 Mio. EUR) auf 261,1 Mio. EUR.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten nahm von 283,7 Mio. EUR um 12,1 % auf 249,5 Mio. EUR ab.



Deutliches Ergebniswachstum durch effektives Kosten- und Risikomanagement

Vor dem Hintergrund höherer Kundenkredite nahm auch der Deckungsgrad für gefährdete Kredite um 1,0 Prozentpunkte von 16,6 % im Jahr 2023 auf 17,6 % im Jahr 2024 zu.

Trotz eines Anstiegs des allgemeinen operativen Aufwandes um 11,5 % sowie des Personalaufwandes um 10,4 % im Jahr 2024 - was einem Betrag von 35,6 Mio. EUR bzw. 37,6 Mio. EUR entspricht - verbesserte sich das Konzernperiodenergebnis erheblich um 23,1 % und legte von 16,4 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 20,2 Mio. EUR zu.

Das starke Wachstum bei Umsatzerlösen, Bilanzsumme und Ergebnis spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der Multitude-Strategie wider, und unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf Wachstum und ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis.



Strategische Vision fördert Wachstumsinitiativen

Mit den Ergebnissen für 2024 hat Multitude zum vierten Mal in Folge seine Kapitalmarkt-Guidance übertroffen.



Das Unternehmen konzentriert sich auch weiterhin auf Expansion durch M&A-Transaktionen sowie Partnerschaften und setzte in 2024 bereits mehrere Projekte um.



Nach dem initialen Kauf einer maßgeblichen Beteiligung an der Lea Bank AB im Jahr 2024, erwarb die Multitude-Tochtergesellschaft Multitude Bank p.l.c. weitere Aktien an der Lea Bank AB und ist per Februar mit 20,9 % deren größter Anteilseigner. Die Multitude Bank ging zudem eine Finanzierungs-Partnerschaft mit dem Klimatechnologieunternehmen HeavyFinance ein und plant, 14,0 Mio. Euro in Darlehen für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe zu investieren, um sie bei der Transformation hin zu nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden zu unterstützen. Darüber hinaus kooperiert Multitudes Business Unit Consumer Banking mit Everest Finanse SA, einem der größten Kreditunternehmen Polens, und hat sein Online-Kreditkarten-Angebot auf dem polnischen Markt eingeführt.

Mit Blick auf organisches Wachstum konzentrierte sich Multitude weiterhin auf Risikomanagement, und auf Skalierbarkeit durch Automatisierung, verbesserte Datennutzung und KI, um seine Betriebsabläufe zu optimieren und gleichzeitig schnelle, nahtlose und sichere Prozesse zu gewährleisten. Die Gruppe schloss 2024 Aktienrückkäufe ab, und führte gleichzeitig ein Aktien-Programm für Mitarbeiter ein, das die Mitarbeitereinbindung und die Identifizierung mit dem Unternehmen stärkt.

Vor dem Hintergrund des erzielten Wachstums bestätigt das Management seine auf dem Capital Markets Day im November 2023 festgelegte Ergebnisprognose von 30,0 Millionen Euro für 2026, sowie, wie zuletzt kommuniziert, von 23,0 Millionen für 2025.

Die Gruppe strebt an, jeweils vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Aktionäre, nachhaltig zwischen 25 und 50 % des erwirtschafteten Gewinnes an die Aktionäre auszuschütten. Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 0,44 EUR pro Aktie vorschlagen. Dieser Vorschlage besteht aus zwei Komponenten, nämlich 0,24 EUR pro Aktie, was der angestrebten Ausschüttungsquote entspricht, sowie einer außerordentlichen Ausschüttung von EUR 0,20 pro Aktie, um Aktionären von Multitude zu ermöglichen, vom hervorragenden Ergebnis des Unternehmens zu profitieren.

"Wir haben unsere hervorragenden Leistungen im Jahr 2024 erfolgreich ausgebaut. Dank des starken Wachstums in allen Geschäftsbereichen haben wir unsere Kapitalmarkt-Prognose zum vierten Mal in Folge erreicht, und damit die Stärke unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt", ergänzt Antti Kumpulainen, CEO der Multitude-Gruppe. "Die anhaltende Steigerung von Umsatz und Gewinn zeigt, dass weiteres nachhaltiges Wachstum möglich ist. Wir freuen uns darauf, Multitude weiterzuentwickeln und Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Pressekontakt:

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de

Bernd Egger

Chief Financial Officer

Tel.: +49 173 7931235

E-Mail: bernd.egger@multitude.com



Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 17 Ländern an und hat im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 264 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und verlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MULT'" notiert. www.multitude.com

