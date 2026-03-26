Multitude hat die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigen und damit eine starke operative Leistung belegen. Der Nettogewinn belief sich auf 26,6 Millionen EUR (+31,7% im Vergleich zum Vorjahr), was leicht über den Erwartungen liegt, während die Umsätze mit 256,9 Millionen EUR weitgehend stabil blieben. Besonders hervorzuheben ist die weitere Verbesserung der Asset-Qualität, da die Wertberichtigungen trotz des anhaltenden Wachstums des Kreditportfolios um 15,4% im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurden. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine Dividende von 0,55 EUR pro Aktie (+25% im Vergleich zum Vorjahr / 10% Dividendenrendite) an, was deutlich auf die starke Kapitalgenerierung und den Fokus auf die Aktionäre hinweist. Das Management bekräftigte sein Ziel für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 von 30 Millionen EUR. Nach nur geringfügigen Anpassungen der Schätzungen und einem unveränderten Investment Case bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 14,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
© 2026 mwb research