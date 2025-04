DJ PTA-News: Montana Aerospace: tritt 2024 in Gewinnphase ein - nach großem Investitionsprogramm im Segment Aerostructures - Erfolgreicher Wachstumskurs und erstes positives Nettoergebnis seit Börsengang im Jahr 2021

Reinach (pta000/03.04.2025/07:05 UTC+2)

Montana Aerospace setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs im Jahr 2024 mit einem Nettoumsatz von 1.493,7 Mio. Euro fort, das entspricht einem Anstieg von mehr als 17 %. Der weltweit führende Hersteller von komplexen Komponenten und Strukturen für die Luft- und Raumfahrtindustrie profitierte vom Wachstum in seinen beiden Segmenten Aerostructures und Energy. Das Erreichen des ersten positiven Nettogewinns von 35,8 Mio. Euro und free Cashflows ist ein wichtiger Meilenstein seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021.

Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, sagt: "Unser Erfolg im Jahr 2024 unterstreicht die Stärke und Stabilität von Montana Aerospace. Wir sind stolz darauf, in einem herausfordernden Marktumfeld nicht nur weiter zu wachsen, sondern auch das erste positive Nettoergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2021 zu erzielen."

Michael Pistauer, Co-CEO und CFO von Montana Aerospace, fügt hinzu: "Zum ersten Mal seit dem Börsengang ein positives Nettoergebnis auszuweisen, ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Besonders erfreulich ist zudem, dass wir unsere Nettoverschuldung deutlich reduzieren konnten. Das gibt uns mehr finanzielle Stabilität und Flexibilität für die Zukunft."

Erfolgreiche Entwicklung in den Segmenten Aerostructures und Energy

Das Segment Aerostructures erzielte ein Umsatzwachstum von rund 16 % und einen Nettoumsatz von 815,6 Mio. Euro im Jahr 2024. Trotz Herausforderungen im Zusammenhang mit Boeing und Airbus konnte Montana Aerospace weitere Marktanteile gewinnen. Außerdem wurde von einer höheren Auslastung der Fertigungsstätten und dem One-Stop-Shop-Konzept profitiert. Langfristige Investitionen in State-of-the-Art-Fertigungsstätten, wie beispielsweise in Rumänien und Vietnam, haben Montana Aerospace als strategischen Partner für die größten OEMs und Tier-1-Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie positioniert.

Airbus und Boeing, die derzeit zusammen eine weltweite Flugzeugflotte von rund 26.000 Flugzeugen bilden, prognostizieren für die nächsten 20 Jahre einen Bedarf von rund 44.000 neuen Flugzeugen.

Beide OEMs stehen vor der Herausforderung, ihre Produktion trotz anhaltender Lieferkettenprobleme zu steigern. In den kommenden Jahren wird ihr Fokus darauf liegen, ihre Lieferketten zu stabilisieren und effizienter zu gestalten. Daher setzen sie verstärkt auf Partner wie Montana Aerospace, die eine lückenlose Versorgung gewährleisten: von Rohmaterialien bis hin zu einbaufertigen Komponenten.

"Die Luftfahrtindustrie zählt mit den prognostizierten Steigerungsraten zu der am schnellsten wachsenden Branchen überhaupt. Dank unserer State-of-the-Art-Fertigungsstätten und unserer starken operativen Struktur sind wir sehr gut positioniert, um vom erwarteten Aufschwung in der zivilen Luftfahrt zu profitieren.", sagt Kai Arndt.

Im Segment Energy profitierte das Unternehmen von der globalen Energiewende und großen Infrastrukturinvestitionen - der Nettoumsatz stieg um rund 13 % auf 642,6 Mio. Euro. Ein langfristiger Vertrag mit Siemens Energy über die Lieferung von Kupferkernen für Hochspannungstransformatoren bis 2024 stärkt auch hier die Marktposition des Unternehmens. Diese Zusammenarbeit spiegelt die zunehmende Fokussierung der Industrie auf die Sicherstellung verlässlicher Lieferketten durch langfristige Verträge wider und verschafft dem Segment Energy eine hohe Sichtbarkeit für zukünftiges Wachstum, wobei auch die State-of-the-Art-Fertigungsstätten in Bosnien und Herzegowina und China, die sich derzeit in der Inbetriebnahme befinden, eine wichtige Rolle spielen werden.

Fokus auf das Segment Aerostructures

Ein strategisch wichtiger Schritt für Montana Aerospace war die erfolgreiche Veräußerung des E-Mobility-Segments Alu Menziken im Jahr 2024 an die Mengtai-Gruppe - eine Entscheidung, die im Einklang mit der Unternehmensstrategie steht, sich verstärkt auf die Luft- und Raumfahrtindustrie zu konzentrieren.

Mit dem Einstieg in den kommerziellen Raumfahrtmarkt im Jahr 2023 hat Montana Aerospace eine entscheidende Grundlage für weiteres Wachstum gelegt. Die steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen und zuverlässigen Lieferanten eröffnet weitere Chancen in diesem Sektor. Der Wert der Raumfahrtindustrie wird bis 2035 auf 1,8 Billionen Dollar geschätzt, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8 %.

Erfolgreiche Reduktion von Emissionen und Energieverbrauch

Im Jahr 2024 intensivierte Montana Aerospace seine ESG-Bemühungen und konnte die marktbasierten Emissionen um 45 % und den Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie um 37 % senken. Das Unternehmen bleibt seiner 2022 eingeführten ESG-Strategie verpflichtet, die sich auf nachhaltige Entwicklung und effektives Risikomanagement konzentriert.

Starkes Wachstum seit 2019 - Fortsetzung bis 2025 erwartet

Das Wachstum von Montana Aerospace in den Jahren 2019-2024 ist besonders bemerkenswert: "Trotz der Hindernisse, mit denen die OEMs konfrontiert waren, um wieder ihren Stand vor der Pandemie zu erreichen, konnte Montana Aerospace seinen Umsatz im Jahr 2024 im Vergleich zu 2019 fast verdoppeln", sagt Michael Pistauer.

Montana Aerospace blickt derzeit optimistisch auf das Jahr 2025 und erwartet einen Nettoumsatz von mehr als 1,6 Mrd. Euro bei einem bereinigten EBITDA von über 200 Mio. Euro. 2025 soll das positive Nettoergebnis weiter ausgebaut werden, wobei Montana Aerospace weiterhin als ein auf Luft- und Raumfahrt fokussiertes Unternehmen agieren wird.

Detaillierte Informationen zum Annual Report 2024 finden Sie hier: https://www.montana-aerospace.com/press/

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter (noch inklusive der Mitarbeiter des Segments E-Mobility) an 22 Standorten auf vier Kontinenten - und entwirft, entwickelt und produziert bahnbrechende Technologien aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl für die Luft- und Raumfahrt, die E-Mobility und die Energieindustrie von morgen.

