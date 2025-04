Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

In diesem umfassenden Interview erfahren wir mehr zu den spannenden Entwicklungen bei Silver47 Exploration (TSXV AGA / WKN A408EQ) direkt von CEO Gary Thompson. Silver 47 konzentriert sich darauf, ein starkes Portfolio an Silber-Assets aufzubauen, wobei das Flaggschiffprojekt des Unternehmens Projekt in Alaska bereits eine signifikante Ressource aufweist - und erhebliches Potenzial auf weiteres Silber, Gold und kritische Metalle.



Mit einer beträchtlichen Ressourcenbasis von schon jetzt 169 Millionen Unzen Silberäquivalent und der zusätzlichen Entdeckung von Antimon und Gallium ist Silver47 hervorragend für Wachstum positioniert. Das erklärte Ziel von CEO Thompson ist es jetzt, 1 Milliarde Unzen Silberäquivalent zu erreichen, und die Zukunft erscheint angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber, Gold und kritischen Mineralien derzeit sicherlich vielversprechend. Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um zu verstehen, warum Silver 47 auf Ihrer Beobachtungsliste stehen sollte! Insbesondere da das nächste Bohrprogramm in Kürze starten soll…



Hier geht es zum Interview:



Silver47 Exploration: Das Ziel sind 1 Milliarde Unzen Silberäquivalent!



