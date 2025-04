Dietlikon ZH - Implenia hat einen neuen Auftrag in Deutschland erhalten. Zusammen mit Hochtief hat der Baukonzern den Zuschlag für den Bau des Ostabschnitts der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München erhalten. Der gesamte Auftragswert liege im hohen dreistelligen Euro-Millionenbereich, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Für Implenia ergebe sich ein Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Euro-Millionenbereich. Implenia und Hochtief sind je ...

