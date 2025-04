EQS-News: EQUI.TS GmbH: EQUI.TS GmbH (04.03.2025) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom SE

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Prognose

Restrukturierung abgeschlossen - FY 25 ohne schnelle Erholung geplant - Ertrag und Flexibilisierung im Fokus Das Q4/24 war, wie angekündigt - und wie bereits die Vorquartale - schwach, denn insbesondere die Key Accounts aus dem Automobilsektor blieben unter Plan. Die zweimal angepasste 24er Guidance wurde (mit Ausnahme des Auftragseingangs) erreicht, aber die finanzielle Solidität hat gelitten, die Dividende wird ausgesetzt. Die frühzeitig in FY 24 eingeleiteten und inzwischen weitgehend abgeschlossenen Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen (Einmalaufwand: € 4,7 Mio.) werden Viscom ab FY 25 kosteneffizienter, flexibler und ertragreicher, kurz resilienter, machen. U.E. das richtige Vorgehen, denn das stark herausfordernde Marktumfeld hat sich (noch) nicht wesentlich aufgehellt. Der aufziehende Preiswettbewerb Übrigens dürfte im Highend der Viscom-Maschinen nicht so ausgeprägt sein. Folglich plant die 25er Guidance mit einem leichten EBIT-Gewinn (€ 1,6 - € 4,5 Mio.) und einem Ordereingang und Umsatz von je € 80 - € 90 Mio. Dafür ist eine zumindest leichte Geschäftsbelebung im weiteren Jahresverlauf 2025 Planungsgrundlage (H1/25 < H2/25), denn FY 25 startet wohl "verhalten". Dies umso mehr, als dass die Verunsicherung (Stichwort Zölle) auf der Bühne des Welthandels aktuell sehr groß ist. Sollen die Vorteile des Welthandels zumindest zum Teil erhalten bleiben, werden eine wachsende Zahl an Freihandelszonen u.E. diese Rolle übernehmen. Die aktuelle Bewertung ist weiterhin ausgesprochen günstig. Der Aktienkurs preist u.E. eine mehrjährige Verlustphase - die durch die Resilienz-Maßnahmen einerseits und zusätzliche Kundenmärkte andererseits - verhindert werden soll, ein. Wir bekräftigen unsere Kaufen-Empfehlung

