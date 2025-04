Opfikon - Der Baukonzern Implenia legt im Zuge der Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells per 1. April die bisherigen Divisionen Real Estate und Buildings in letzter zusammen. Die Leitung übernimmt Adrian Wyss. Die neue Division Buildings umfasst die integrierte Entwicklung, Planung und Ausführung komplexer Neubau- und Umbauprojekte mit Fokus auf innovative und wirtschaftliche Lösungen sowie deren Abwicklung, wie es in einer Mitteilung des Baukonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...