Entscheidung bestätigt Aymiums Patent und Führungsstellung bei erneuerbaren Batterien und Anoden

Das führende Cleantech-Unternehmen Aymium konnte sich in einem von Stora Enso angestrengten Beschwerdeverfahren gegen ein Patent von Aymium (Europäisches Patent EP2697185) behaupten, das dem Unternehmen exklusive Rechte auf Herstellung, Verkauf und Nutzung biobasierter Werkstoffe für Anwendungen mit erneuerbaren Batterien verleiht.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme gelangte die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu dem Schluss, dass die von Stora Enso vorgebrachten Argumente "nicht überzeugend" seien, und stimmte zu, dass eine klarstellende Änderung der Ansprüche den Schutzumfang des Patents nicht erweitere. Die Entscheidung ist eine weitere Bestätigung der globalen Führungsstellung von Aymium im Bereich Biokohlenstoffe für Batterieanwendungen.

Zusätzlich zu dem von der aktuellen Entscheidung betroffenen Patent besitzt Aymium ein Portfolio von mehr als 600 Patenten in Verbindung mit Biokohlenstoffmaterialien, -zusammensetzungen und entsprechenden Fertigungsmethoden, einschließlich zahlreicher Patente speziell im Zusammenhang mit Batteriewerkstoffen. Das Unternehmen ist das dominante globale Innovationsunternehmen im Bereich Biokohlenstoffmaterialien.

Angesichts des umfangreichen Patentportfolios von Aymium stellt sich nach dieser Entscheidung die Frage, ob Stora Enso in der Lage ist, biobasierter Batterieprodukte herzustellen, für die Aymium zahlreiche exklusive Patente besitzt.

"Aymium war das erste Unternehmen der Welt, das diese Innovationen entwickelt und patentiert hat. Diese Entscheidung ist eine weitere Bestätigung der Pionierstellung von Aymium", so James Mennell, CEO von Aymium. "Wir freuen uns über das Ergebnis und darüber, dass damit die perfekte Aufrechterhaltung unserer Patentrechte weltweit fortgeführt wird. Auch wenn Aymium seine Patente stets entschlossen verteidigen und durchsetzen wird, bevorzugen wir eher kooperative Lösungen und stehen der Lizenzvergabe für unsere weltweit führenden Technologien aufgeschlossen gegenüber."

Aymium betreibt die größte fortschrittliche Biokohlenstofferzeugungsanlage Nordamerikas im US-Bundesstaat Michigan und hat Finanzmittel in Höhe von über 500 Mio. USD erhalten, die zum Bau von drei neuen Anlagen in Nordamerika eingesetzt werden, die noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Mit höheren Biokohlenstoffproduktionskapazitäten als der Rest der Welt zusammen ist Aymium gut aufgestellt, den Batteriemarkt und andere wichtige Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, mit Rohstoffen zu versorgen.

Über Aymium

Aymium stellt qualitativ hochwertige Biokohlenstoff- und Biowasserstoffprodukte her, die fossile Brennstoffe bei der Energieerzeugung, der Metallproduktion, dem Ackerbau und der Wasser- und Luftreinigung unmittelbar ersetzen können, ohne dass Geräte oder Verfahren modifiziert werden müssen. Die unter Verwendung von nachhaltig gewonnener Biomasse wiedergewonnenes und unbrauchbares Holz hergestellten Bioprodukte von Aymium sind erneuerbar, haben eine negative CO2-Bilanz und ersetzen emissionsreiche fossile Brennstoffe wie Kohle und Koks. Die führende Technologie von Aymium stützt sich auf mehr als 600 erteilte oder angemeldete Patente weltweit. Aymium betreibt und errichtet mehrere Produktionsanlagen in Nordamerika und hat seinen Hauptsitz in Minnesota, USA.

