Photon Energy sichert sich zusätzliche Kapazitätsmarktverträge über 139 MW in Polen und erwartet damit einen Umsatz von 12,5 Millionen Euro für 2026



Photon Energy bleibt der drittgrößte Aggregator für nachfrageseitige Flexibilität auf dem polnischen Kapazitätsmarkt und verstärkt damit seine Führungsposition.

Das Unternehmen sicherte sich insgesamt 196,2 MW für 2026, darunter 139. 2 MW in der jüngsten Auktion und die zuvor kontrahierten 57 MW.

Der strategische Ansatz von Photon Energy optimiert den Bruttogewinn, indem er die Teilnahme an Auktionen und Chancen im Sekundärmarkt in Einklang bringt. Amsterdam - 4. April 2025 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Photon Energy Trading PL, die Teil der New Energy Division des Unternehmens ist, erfolgreich 139,2 MW in der zusätzlichen polnischen Kapazitätsauktion für 2026 gesichert hat. Dies umfasst 129,3 MW an nachfrageseitiger Flexibilität (Demand Side Response, DSR) und 9,9 MW erneuerbare Erzeugung. Zusammen mit den zuvor vertraglich gesicherten 57,0 MW für 2026 beträgt die gesamte kontrahierte Kapazitätsverpflichtung des Unternehmens nun 196,2 MW und sichert Einnahmen aus dem Kapazitätsmarkt in Höhe von 12,5 Millionen Euro für 2026. Die Auktion wurde am 27. März 2025 von PSE S.A., dem polnischen Übertragungsnetzbetreiber, durchgeführt.

"Wir freuen uns, in der jüngsten polnischen Kapazitätsauktion zusätzliche 139,2 MW sichern zu können und damit unsere Position als führender Anbieter von Flexibilitätsdienstleistungen in Polen zu stärken. Dieser Erfolg, der für 2026 einen Umsatz von 12,5 Millionen Euro generiert, steht im Einklang mit unserer Strategie, die Gewinne durch unser virtuelles Kraftwerk zu optimieren. Als drittgrößter Anbieter von nachfrageseitiger Flexibilität in Polen setzen wir uns weiterhin für die Integration erneuerbarer Energiequellen und den Ausbau unseres Dienstleistungsangebots ein", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Die zusätzliche Kapazitätsauktion 2026 Die Auktionsergebnisse variierten je nach Quartal: Die Auktion für Q4 wurde in der ersten Runde, die für Q1 in der dritten Runde sowie die für Q2 und Q3 in der zwölften Runde vergeben, was die unterschiedliche Nachfrage widerspiegelt. Basierend auf vorläufigen Ergebnissen erzielte Photon Energy einen volumengewichteten Durchschnittspreis von PLN 265.414 (63.955 Euro) pro MW/Jahr und sicherte sich damit einen Gesamterlös von 52,073 Millionen PLN (12,548 Millionen Euro) für 2026. Teilnehmer an den PSE-Kapazitätsauktionen verpflichten sich, Laststeuerung und Kapazitätsdienstleistungen im Falle von Netzüberlastungen bedarfsgerecht bereitzustellen.

Polnische Nachfragesteuerungsstrategie und -pläne Obwohl das vertraglich vereinbarte Volumen und die Umsätze niedriger ausfallen als ursprünglich prognostiziert, spiegelt dies die strategische Entscheidung des Unternehmens wider, den Bruttogewinn aus dem Virtuelles Kraftwerk-Geschäft zu optimieren. Eine detaillierte Analyse der Auktionsparameter und potenzieller Preisentwicklungen führte das engagierte Energieflexibilitätsteam von Photon Energy zu dem Schluss, dass höhere Gebote die Preise deutlich gesenkt hätten. Dieser Ansatz wird auch durch die Ergebnisse für das zweite und dritte Quartal 2026, mit Preisen von unter 10.000 EUR pro MW/Jahr, sowie die jüngsten Erfolge des Unternehmens bei der Optimierung des Sekundärmarktes bestätigt. Stärkung der Marktposition und Ausbau des Serviceangebots Der Erfolg von Photon Energy bei der polnischen Kapazitätsauktion für 2026 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum führenden Anbieter von Flexibilitätsdienstleistungen in Polen. Weitere bemerkenswerte Dienstleistungen, Entwicklungen und Strategien: Drittgrößter DSF-Aggregator: Photon Energy bleibt der drittgrößte Aggregator für nachfrageseitige Flexibilität im polnischen Kapazitätsmarkt und baut damit seine führende Position aus.

Neue Dienstleistungen für Netzbetreiber: Photon Energy baut sein Engagement im Bereich Systemdienstleistungen aus und qualifiziert seinen eigenen Last-Frequenz-Regelknoten (LFC) und seine erste Fahrplaneinheit. Darüber hinaus beobachtet die Gruppe aufmerksam die lokalen Flexibilitätsmärkte und die Möglichkeiten im Bereich Flexibilitätsdienstleistungen für Verteilernetzbetreiber.

Optimierungsstrategie: Photon Energy verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Anlagenoptimierung und nutzt sowohl marktbasierte (implizite) als auch dispositionsbasierte (explizite) Signale, um Effizienz und Rentabilität zu maximieren.

Zertifizierung als Regelenergieanbieter: Photon Energy ist dabei, sich als Regelenergieanbieter zertifizieren zu lassen, nachdem es als erster unabhängiger Aggregator bei der polnischen Energieregulierungsbehörde gelistet wurde.

Ausbau der Marktpräsenz: Das Unternehmen baut sein eigenes virtuelles Kraftwerk weiter aus und steigert den Wert von Solar-, Wind-, Biogas-, Wasser- und Batterieanlagen, indem es deren Teilnahme an Dienstleistungen der Übertragungsnetzbetreiber wie dem Kapazitätsmarkt und Systemdienstleistungen in Polen, Tschechien und Ungarn ermöglicht. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1,1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



