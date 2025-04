DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 5,50 €

Wien (pta000/04.04.2025/17:30 UTC+2)

Die Aktionäre der BAWAG Group haben bei der heutigen Hauptversammlung dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für eine Dividende von EUR 5,50 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 zugestimmt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 11. April 2025, als Ex-Dividenden-Tag ist der 8. April 2025 festgelegt.

Anas Abuzaakouk, CEO, präsentierte auf der Hauptversammlung: "Das vergangene Jahr war ein weiteres Rekordjahr für unsere Gruppe. Wir haben einen Nettogewinn von EUR 760 Millionen erzielt, einen Ertrag je Aktie von EUR 9,60, eine Rendite auf das Eigenkapital abzüglich immaterieller Vermögenswerte (RoTCE) von 26% und eine Cost/Income-Quote (CIR) von 33,5%. Unser Erfolg ist eine Bestätigung für die Vorzüge von Geduld, Disziplin und strategischen Entscheidungen mit einer langfristigen Perspektive. Darüber hinaus haben wir zwei strategische Übernahmen abgeschlossen, die die Struktur unseres Geschäfts grundlegend verändern werden. Trotz unserer Rekordleistung im Jahr 2024 bin ich heute optimistischer als je zuvor über unsere Aussichten, denn unsere besten Jahre liegen vor uns!"

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt:

- Pat McClanahan - Kim Fennebresque - Frederick Haddad - Veronika Heise-Rotenburg - Tamara Kapeller - Robert Oudmayer - Tina Reich - Ahmed Saeed

Nach der Hauptversammlung wählte der neu konstituierte Aufsichtsrat Kim Fennebresque zum Vorsitzenden.

Kim Fennebresque, Vorsitzender des Aufsichtsrats, führte aus: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BAWAG Group gewählt wurde. Ich möchte unsere neuen Mitglieder des Aufsichtsrats herzlich willkommen heißen. Mit der Ergänzung dieser talentierten Persönlichkeiten bringen wir eine Fülle von Wissen, Expertise und Bankerfahrung ein, während wir das Geschäft weiter ausbauen und unsere Präsenz in unseren Kernmärkten erweitern. Darüber hinaus möchte ich im Namen des gesamten Aufsichtsrats meinem Vorgänger Egbert Fleischer für seine herausragenden Dienste herzlich danken. Er hat während seiner Amtszeit den gesamten Aufsichtsrat großartig geleitet. Ich möchte auch meinen Dank an unsere ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats für ihr Commitment und ihre Beiträge in den letzten Jahren ausdrücken. Was das Managementteam betrifft, bin ich unglaublich stolz auf ihr Engagement und ihre Leistungen seit unserem Börsengang im Jahr 2017 und freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut mehr als 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA.

Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäfts-pläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "er-wartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten ab-weichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tat-sächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

