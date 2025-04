Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG



Unternehmen: MOBOTIX AG

ISIN: DE0005218309



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 04.04.2025

Kursziel: 0,60 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach; Kai Kindermann

Neuer Mehrheitseigentümer bei MOBOTIX



Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass der bisherige Mehrheitseigentümer KONICA MINOLTA seine 65%-Beteiligung an die deutsche CERTINA Gruppe verkauft hat. Die Transaktion soll regulatorisch im Mai 2025 abgeschlossen werden.

Neuer Großaktionär mit Hands-On-Ansatz: Die CERTINA Gruppe ist eine industrielle Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald, die vom Gründer und Mehrheitseigentümer Dr. Hans Wehrmann geführt wird. Das Unternehmen verfolgt einen langfristigen Ansatz und fokussiert sich sich auf europäische Unternehmen mit 50 - 500 Mio. EUR Umsatz in Umbruch- und Sondersituationen. In der Software-Sparte soll die Entwicklung und Expansion von Technologie-Unternehmen vorangetrieben werden.



Deal-Details: KONICA MINOLTA verkaufte die gesamten 8,6 Mio. MOBOTIX-Aktien an die CERTINA Software Investments AG, eine Tochterfirma der CERTINA-Gruppe. Im Zuge der Transaktion übernahm CERTINA ebenfalls die von KONICA MINOLTA gewährten Darlehenszusagen, die zuletzt bis März 2026 verlängert und um Kreditlinien i.H.v. 8,5 Mio. EUR auf insgesamt 53,2 Mio. EUR erweitert wurden. Für MOBOTIX sollen Synergien in der Gruppe realisiert werden, um Verbesserungen bei Wachstum und Marktposition zu forcieren. Anknüpfungspunkte könnte es hier beispielsweise zu dem Portfolio-Unternehmen WPS Parking Solutions geben, das u.a. ticketlose Parklösungen durch automatische Kennzeichenerkennung anbietet. Konkrete Pläne von CERTINA, auch hinsichtlich des Umgangs mit den Minderheitsaktionären, sind nicht bekannt.

Kundenbeziehung zu KONICA MINOLTA bleibt bestehen: In KONICA MINOLTAs Mittelfristplanung wurde eine Konzentration der Tätigkeit im Bereich Imaging-IoT Solutions beschlossen, in dessen Rahmen der Verkauf der Beteiligung folgte. Als Lösungsanbieter von Bildverarbeitung wird KONICA MINOLTA jedoch nach Angaben des MOBOTIX-Vorstands weiterhin auf MOBOTIX-Produkte zurückgreifen. Darüber hinaus gehende gemeinsame Aktivitäten wurden bereits im Vorfeld des Anteilsverkaufs reduziert. So werden US-Kunden nicht mehr über die Logistik von KONICA MINOLTA beliefert, sondern direkt aus dem eigenen Lager in Langmeil. Auch gemeinsame F&E-Aktivitäten wurden zurückgefahren.



Wechsel in der Unternehmensführung: CEO Thomas Lausten wird das Unternehmen mit Auslaufen seines Vertrages im Juni 2025 verlassen, die Verträge von CFO Klaus Kiener und CTO Christian Cabirol wurden währenddessen bis März 2027 verlängert. Auch im bisher nur durch KONICA-Vertretern besetzten Aufsichtsrat wird es voraussichtlich personelle Änderungen geben.

Umsatzwachstum im ersten Quartal: Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt MOBOTIX gemäß seines Mittelfristausblicks die Umsatz-Guidance i.H.v. 60,0 Mio EUR bei einem EBIT von 4,0 Mio. EUR. Im ersten Quartal konnte die dafür benötigte Umsatzwachstumsrate von 20% erreicht werden. Das EBIT verbesserte sich deutlich und lag, getrieben von einer staatlichen Entwicklungskostenrückerstattung in gleicher Höhe, bei 1,4 Mio. EUR (Vj.: -1,5 Mio. EUR).



Fazit: Es bleibt abzuwarten, welche strategischen Vorstellungen der neue Eigentümer für MOBOTIX hat und in welcher Höhe Synergieeffekte realisierbar sind. Positiv sind die Darlehensübernahme durch CERTINA und damit die vorläufige Sicherstellung der Finanzierung sowie die weitgehend fortbestehende Beziehung zu KONICA MINOLTA zu werten. Wir bestätigen unser Rating 'Halten' und das Kurziel.



