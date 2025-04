Der französische Energiekonzern finalisiert die Installation von 58 Windturbinen im Seamade-Projekt und verstärkt gleichzeitig seine Wasserstoff-Kooperation mit Fluxys.

Der französische Energiekonzern Engie verzeichnet derzeit einen Kursrückgang von 2,88 Prozent auf 18,24 Euro, nachdem das Unternehmen kürzlich sein 52-Wochen-Hoch von 18,78 Euro erreicht hatte. Trotz des aktuellen Rücksetzers liegt die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 18,21 Prozent deutlich im positiven Bereich.

Engie hat einen bedeutenden Fortschritt bei seinem belgischen Offshore-Windprojekt "Seamade" bekannt gegeben. Die Installation des letzten von insgesamt 58 Windkraftanlagen wurde erfolgreich abgeschlossen, womit das Projekt nun in die finale Phase der Inbetriebnahme übergeht. Das Windkraftwerk mit einer Gesamtkapazität von 487 Megawatt wird nach vollständiger Aktivierung voraussichtlich grünen Strom für rund 500.000 belgische Haushalte liefern können.

Strategische Neuausrichtung zahlt sich aus

Die erfolgreiche Umsetzung des Seamade-Projekts unterstreicht Engies Fokus auf erneuerbare Energien im Rahmen der Unternehmensstrategie. Mit einem Aufwärtstrend von 6,60 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage zeigt sich, dass Investoren diese Entwicklung positiv bewerten. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Abstand der Aktie zu ihrem 52-Wochen-Tief von 13,21 Euro, das im Juni 2024 erreicht wurde - ein Zuwachs von beeindruckenden 38,13 Prozent.

Der Konzern hat zudem seine Partnerschaft mit dem belgischen Energieversorger Fluxys intensiviert. Gemeinsam werden beide Unternehmen die Wasserstoffinfrastruktur in Belgien ausbauen, um die wachsende Nachfrage nach CO2-armen Energielösungen zu bedienen. Dieses Engagement unterstreicht Engies Ambitionen, eine Schlüsselrolle bei der Energiewende zu spielen.

Finanzkennzahlen unterstützen langfristigen Aufwärtstrend

Die technischen Indikatoren der Engie-Aktie spiegeln die positive Entwicklung wider. Mit einem aktuellen Kurs, der 16,89 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt und 8,69 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt sich ein stabiler mittelfristiger Aufwärtstrend. Der RSI-Wert von 60,0 deutet auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern hin, während die Volatilität mit 23,88 Prozent im branchenüblichen Bereich liegt.

Analysten betonen, dass Engies umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien und moderne Infrastruktur das Unternehmen gut für die Herausforderungen des Energiemarktes positionieren. Die Fortschritte bei Schlüsselprojekten wie Seamade in Belgien sind wesentliche Bausteine für die langfristige Entwicklung des Konzerns im Bereich nachhaltiger Energielösungen, was sich in der seit Jahresbeginn positiven Kursentwicklung von 17,11 Prozent widerspiegelt.

