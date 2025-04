Mitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy sichert sich zusätzliche Kapazitätsmarktverträge über 139 MW in Polen und erwartet damit einen Umsatz von 12,5 Millionen Euro für 2026

- Photon Energy bleibt der drittgrößte Aggregator für nachfrageseitige Flexibilität auf dem polnischen Kapazitätsmarkt und verstärkt damit seine Führungsposition.

- Das Unternehmen sicherte sich insgesamt 196,2 MW für 2026, darunter 139. 2 MW in der jüngsten Auktion und die zuvor kontrahierten 57 MW.

- Der strategische Ansatz von Photon Energy optimiert den Bruttogewinn, indem er die Teilnahme an Auktionen und Chancen im Sekundärmarkt in Einklang bringt.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Photon Energy Trading PL, die Teil der New Energy Division des Unternehmens ist, erfolgreich 139,2 MW in der zusätzlichen polnischen Kapazitätsauktion für 2026 gesichert hat. Dies umfasst 129,3 MW an nachfrageseitiger Flexibilität (Demand Side Response, DSR) und 9,9 MW erneuerbare Erzeugung. Zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...