Frankfurt (ots) -Die Wassersprudlermarke SodaStream erweitert ihr Sortiment um Produkte, die das Thema "Sprudelende Getränke" auf ein neues Level heben: Es geht nicht nur um Geschmack, sondern auch um Design und Stil. Letztere deckt das neue Premium-Modell ENSO, das vom renommierten japanischen Designer Naoto Fukasawa entworfen wurde, mit Leichtigkeit ab. Es besticht durch eine minimalistische, schlanke Form mit einem Gehäuse in Edelstahl-Optik oder in Mattschwarz. Die spülmaschinengeeignete und BPA-freie Kunststoffflasche greift den eleganten Look auf und wird ebenfalls durch stylische Edelstahl-Details akzentuiert. Die einzigartige Form der ENSO macht diesen Wassersprudler zu einem Muss für alle Minimalist:innen, die High-End-Design für ihre Küche suchen, Funktionalität schätzen und Ästhetik lieben.Alle, die ihr frisch gesprudeltes Leitungswasser auf dem Esstisch in einer schicken Flasche anbieten möchten oder gern unterwegs sind, werden die neue Fizz&go lieben: Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Flasche mit auslaufsicherem Deckel hält Getränke bis zu zwölf Stunden kalt, aber auch heiß, wer sie für Tee oder Kaffee nutzen möchte. In drei trendigen Farben - im eleganten dunkelblauen "Storm", im lässigen hellgrünen "Mint" oder im sanften erdigen "Sand" - wird sie automatisch zum Hingucker. Sie passt in den neuen Premiumsprudler ENSO sowie in die anderen beliebten SodaStream-Modelle DUO, E-DUO und TERRA. Nach dem Gebrauch kann sie in der Spülmaschine gereinigt werden.Das i-Tüpfelchen beim Trinken sind fancy Mocktails und Cocktails, die man selbst zu Hause mixen kann. Das gelingt ab sofort ganz einfach dank der neuen Crafted Mixers Sirups in den drei aufregenden Sorten Ananas & Jalapeño-Chilli, Grapefruit & Holunderblüte und Pfirsich & Ingwer. Mit ihnen lassen sich alkoholfreie und alkoholische Drinks kreieren und mit aufgesprudeltem Leitungswasser prickelnd-frisch genießen. In ihren Glasflaschen sehen die Sirups auch noch schick auf dem Küchentresen oder dem Barwagen aus.Für erfrischende Drinks bietet SodaStream alles, was man braucht: Wassersprudler-Modelle für unterschiedliche Ansprüche, spritzige Flavors und praktisches Zubehör. Egal ob für das gemütliche Dinner, den After-Work-Drink oder die nächste Party - so lassen sich im Handumdrehen neben Sprudelwasser verschiedene Getränke zaubern. Die Neuheiten ENSO, Fizz&go und Crafted Mixers sind dabei das i-Tüpfelchen für Minimalist:innen, stilvolle Genießer:innen und anspruchsvolle Hobby-Barkeeper:innen, wenn es heißt: Sprudelnder Genuss mit Eleganz und Frische.