Trotz Zollbeben?: Minen-Milliardär Eric Sprott erwartet massive Rallye am Silbermarkt

Anzeige / Werbung Der legendäre Investor und Bergbaumilliardär Eric Sprott erwartet einen drastische Silberpreisrallye - zumindest langfristig. Der kanadische Investor und Milliardär Eric Sprott hat vor allem im Bergbausektor einen guten Namen, denn die von ihm verwalteten Fonds kaufen physische Rohstoffe und investieren auch in die risikoreichen Explorer und die Minenentwickler. Innerhalb des Rohstoffsektors hat Eric Sprott eine bekannte Schwäche: Er ist extrem bullisch für Silber und erwartet für das weiße Metall schon bald einen kräftigen Preisanstieg. Kürzlich ließ sich Eric Sprott deshalb mit dem Ausspruch zitieren: "Silber wird in die Höhe schießen. Seien Sie positioniert, bevor die Menge es bemerkt." Aktuell wird die Feinunze Silber je nach Tageskurs zu Preisen um 34 US-Dollar gehandelt. Obwohl das Silber damit im langjährigen Vergleich auf einem recht hohen Niveau notiert, hält Eric Sprott die aktuellen Kurse für eine "historische Fehlbewertung". Kurzfristig mag es scheinen, als seien Investoren wie Eric Sprott Träumer, denn seit US-Präsident Donald Trump in dieser Woche versichert hat, dass das Silber, wie die anderen Edelmetalle Gold, Platin und Palladium nicht von seinen Zöllen betroffen sind, tendieren die Preise für Gold und Silber deutlich gen Süden. Das Motiv, Silber jetzt zu kaufen, und sich physisch ausliefern zu lassen, weil man Angst hatte, dass es schon bald mit hohen Zöllen belegt werden könnte, hat ausgedient. Es fällt als kurzfristiger Preistreiber nun aus. Hier den ganzen Artikel lesen: Minen-Milliardär Eric Sprott erwartet massive Rallye am Silbermarkt

