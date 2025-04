Berlin (ots) -Temu, die internationale E-Commerce-Plattform, baut das Anforderungsprofil und die Sicherheitsstandards für angebotene Produkte aus - durch eine Partnerschaft mit Eurofins Consumer Product Testing und Eurofins Assurance, den weltweit führenden Anbietern von Tests, Inspektionen und Zertifizierungsdiensten. Die Kooperation soll die Transparenz von Prozessen zur Produktsicherheit von Temu stärken, die Qualitätskontrolle verbessern und sicherstellen, dass auf der Plattform angebotene Produkte strengen Sicherheits- und regulatorischen Standards entsprechen.Verbesserung der Produktsicherheit und KonformitätIm Rahmen dieser Initiative wird Eurofins Assurance unabhängige Inspektionen in verschiedenen Produktkategorien durchführen, darunter Textilien, Bekleidung, Schmuck, Spielzeug, Gartenmöbel und Elektroprodukte. Diese Prüfungen tragen dazu bei, dass die auf Temu erhältlichen Artikel vor der Auslieferung an den Verbraucher die relevanten Sicherheits- und Qualitätsvorschriften einhalten.Zusätzlich wird Eurofins Consumer Product Testing den Onboarding-Prozess für Verkäufer auf Temu ausbauen, indem wichtige Produkttests durchgeführt werden, wie zum Beispiel der Toy CPC (Children's Product Certificate), der Adult Apparel GCC (General Certificate of Conformity), die Outdoor Furniture GPSR EU EN581-1 Physical Safety Testing und Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) + RoHS Testberichte.Engagement für das Vertrauen der Verbraucher"Bei Temu sind wir bestrebt, ein sicheres und zuverlässiges Einkaufserlebnis zu bieten", erklärt ein Temu-Sprecher. "Die Verbesserung unserer Maßnahmen zur Produktsicherheit hat höchste Priorität. Durch die Zusammenarbeit mit Eurofins Consumer Product Testing und Eurofins Assurance unterstreichen wir unseren Anspruch, dass Produkte unserer Plattform hohe Sicherheits- und Konformitätsstandards erfüllen."Die Partnerschaft von Temu mit Eurofins Consumer Product Testing und Eurofins Assurance spiegelt die fortlaufenden Anstrengungen des Unternehmens wider, die Maßnahmen der Qualitätssicherung zu verbessern und Verbraucher dabei zu unterstützen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.Über TEMUTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist weltweit in mehr als 90 Märkten tätig und verfolgt das Ziel, Kunden hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen zu bieten - für eine verbesserte Lebensqualität. Temu wurde 2022 gegründet, mit dem Ziel, ein inklusives Umfeld zu schaffen, das Verbrauchern und Unternehmen hilft, zu gedeihen.Pressekontakt:media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6007327