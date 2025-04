www.bernecker.info

...daher bricht die Aktie heute ein. Der Grund dafür: Es kam zu ungeplanten Wartungsarbeiten in Australien und auch in andere Regionen. Dies führt dazu, dass nur zwischen 910.000 und 950.000 Barrel Öläquivalent Gas am Tag gefördert werden statt wie bisher geschätzt 930.000 bis 990.000 Barrel. Zwar wäre dies, auch nach der Kappung, immer noch eine Steigerung, verglichen mit den 905.000 Barrel, die im vierten Quartal 2024 gefördert wurden. Doch Anleger wollen etwas anderes hören. Hinzu kommt: SHELL erwartet für das erste Quartal einen bereinigten Verlust zwischen 400 und 600 Mio. $. Bad news!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion