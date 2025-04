NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die am 24. April erwarteten Umsatzzahlen des Infrastruktur-Konzerns, dass die Konzessionsumsätze im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 7 Prozent gestiegen sind. Im Baugewerbe rechnet sie mit weiterhin robusten Wachstumstrends und einem Umsatzanstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 17:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486