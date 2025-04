CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / 7. April 2025 / Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen beim Weltkongress der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), der von 11. bis 15. April 2025 in Wien (Österreich) stattfindet, eine Forschungsarbeit präsentieren wird, die sich über mehrere Bereiche von Infektionskrankheiten erstreckt, und zwar COVID-19, Influenza, Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), Cytomegalovirus (CMV), Norovirus sowie mpox.

Moderna wird beim Weltkongress der ESCMID 2025 zwölf wissenschaftliche Präsentationen vorstellen - drei mündliche Präsentationen, eine E-Poster-Präsentation sowie acht Posterpräsentationen -, welche die Bandbreite der Forschungstätigkeit des Unternehmens auf dem Gebiet der Atemwegserkrankungen und der neu auftretenden Infektionskrankheiten verdeutlichen.

COVID-19

- Immunogenicity of JN.1- and KP.2-encoding mRNA COVID-19 vaccines against JN.1 SARS-CoV-2 sublineages in adult participants (Immunogenität von JN.1- und KP.2-kodierenden mRNA-COVID-19-Impfstoffen gegen JN.1-SARS-CoV-2-Unterlinien bei erwachsenen Teilnehmern) - Mündliche Präsentation

Vortragender: Frances Priddy

Session: Advances in vaccine effectiveness for viral respiratory infections (Fortschritte bei der Wirksamkeit von Impfstoffen gegen virale Infektionen der Atemwege)

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?11:00 Uhr (Halle 9)

- Relative vaccine efficacy of a SARS-CoV-2 spike receptor-binding and N-terminal domain COVID-19 vaccine versus mRNA-1273: subgroup analyses (Relative Impfstoffwirksamkeit eines COVID-19-Impfstoffs gegen die Rezeptorbindungsdomäne und N-terminale Domäne des SARS-CoV-2-Spike-Proteins im Vergleich zu mRNA-1273: Subgruppenanalysen) - Mündliche Präsentation

Vortragender: Spyros Chalkias

Session: Vaccines and prophylaxis against respiratory viral infections (Impfstoffe und Prophylaxe gegen virale Infektionen der Atemwege)

Datum:?13. April |?Uhrzeit & Ort:?11:00 Uhr (Halle 9)

- Clinical evaluation of a SARS-CoV-2 spike receptor-binding and N-terminal domain COVID-19 vaccine?(Klinische Evaluierung eines COVID-19-Impfstoffs gegen die Rezeptorbindungsdomäne und N-terminale Domäne des SARS-CoV-2-Spike-Proteins) - Posterpräsentation

Vortragender: Spyros Chalkias

Session: COVID-19

Datum:?12. April | Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

- Immunogenicity and safety of a SARS-CoV-2 N-terminal domain and receptor-binding domain monovalent XBB.1.5 vaccine in Japanese participants aged =12 years?(Immunogenität und Sicherheit eines monovalenten XBB.1.5-Impfstoffs gegen die N-terminale Domäne und Rezeptorbindungsdomäne von SARS-CoV-2) - Posterpräsentation

Vortragende: Christina Grassi

Session: COVID-19

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

RSV

- Six-month Immunogenicity of mRNA-1345 RSV Vaccine in Adults Aged =60 Years?(Sechsmonatige Immunogenität des mRNA-1345-RSV-Impfstoffs bei Erwachsenen im Alter von = 60 Jahren)- E-Poster-Präsentation

Vortragender: Mihir Desai

Session: On the frontiers of vaccine-driven prevention (An den Grenzen der impfstoffgestützten Prävention)

Datum: 12. April |?Uhrzeit & Ort:?08:30 Uhr (Arena 1)

- Safety and immunogenicity of mRNA-1345 revaccination at 24 months in adults =60 years?(Sicherheit und Immunogenität der mRNA-1345-Auffrischungsimpfung nach 24 Monaten bei Erwachsenen im Alter von = 60 Jahren) - Posterpräsentation

Vortragender: Mihir Desai

Session: Clinical Trials (Klinische Prüfungen)

Datum:? 15. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

- Burden of chronic medical conditions that are risk factors for severe RSV among adults aged 18-59 years in the United States (Belastung durch chronische Erkrankungen, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer RSV-Infektion darstellen, bei Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren in den Vereinigten Staaten) - Posterpräsentation

Vortragende: Clarisse Demont

Session: Influenza and respiratory viruses (Influenza und respiratorische Viren)

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

- Association of virology swab positivity in adults aged =40 years with Computerized Medical Record Reported Acute Respiratory Infection (ARI) Subgroups: Observational Study of ARI (ObservatARI)?(Zusammenhang zwischen der Positivität von virologischen Abstrichen bei Erwachsenen im Alter von = 40 Jahren und den Untergruppen der computerisierten medizinischen Aufzeichnungen über akute Atemwegsinfektionen (ARI): Beobachtungsstudie zu ARI (ObservatARI)) - Posterpräsentation

Vortragender: Simon De Lusignan

Session: Influenza and respiratory viruses (Influenza und respiratorische Viren)

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

Mpox

- Safety and immunogenicity of mRNA mpox vaccine candidate mRNA-1769: Interim analysis results from a Phase 1/2 Trial?(Sicherheit und Immunogenität des mpox-mRNA-Impfstoffkandidaten mRNA-1769: Ergebnisse der Zwischenanalyse aus einer Phase-1/2-Studie) - Mündliche Präsentation

Vortragender: Hiwot Hiruy

Session: Novel vaccines in clinical development (Neuartige Impfstoffe in der klinischen Entwicklung)

Datum:?14. April |?Uhrzeit & Ort: 17:30 Uhr (Halle 3)

Cytomegalovirus

- Long-term safety and immunogenicity of cytomegalovirus mRNA-1647 vaccine in healthy adults: 36-month results from a phase 2 extension trial (Langfristige Sicherheit und Immunogenität des Cytomegalovirus-mRNA-1647-Impfstoffs bei gesunden Erwachsenen: 36-monatige Ergebnisse einer Phase-2-Verlängerungsstudie) - Posterpräsentation

Vortragender: Ben Lorenz

Session: Clinical Trials (Klinische Prüfungen)

Datum:?15. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

Influenza

- Six-month persistence and safety of mRNA-based influenza or multicomponent influenza/COVID-19 vaccines versus licensed comparators in adults aged =18 years (Sechsmonatige Persistenz und Sicherheit von mRNA-basierten Influenza- oder Multikomponenten-Influenza/COVID-19-Impfstoffen gegenüber zugelassenen Vergleichsstoffen bei Erwachsenen im Alter von = 18 Jahren) - Posterpräsentation

Vortragender: Mieke Soens

Session: Influenza and respiratory viruses (Influenza und respiratorische Viren)

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

Norovirus

- Incidence and severity of sporadic, medically attended norovirus infection in the United States, 2023-2024?(Inzidenz und Schweregrad sporadischer, ärztlich behandelter Norovirus-Infektionen in den Vereinigten Staaten, 2023-2024) - Posterpräsentation

Vortragender: Mark A. Schmidt

Session: Viral epidemiology - general, prevalence studies, molecular and genomic epidemiology (Virusepidemiologie - Allgemeines, Prävalenzstudien, molekulare und genomische Epidemiologie)

Datum:?12. April |?Uhrzeit & Ort:?12:00 Uhr (Poster-Halle)

Über Moderna

Moderna ist bei der Entstehung des Bereichs der mRNA-Medizin führend. Durch die Fortschritte bei der mRNA-Technologie interpretiert Moderna die Art und Weise, wie Medikamente hergestellt werden, neu und transformiert die Art der Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen für alle. Durch seine bereits mehr als zehnjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesundheit hat das Unternehmen Medikamente mit beispielloser Geschwindigkeit und Wirksamkeit entwickelt, unter anderem einen der ersten und wirksamsten COVID-19-Impfstoffe.

Modernas mRNA-Plattform hat die Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen für Infektionskrankheiten, Immunonkologie, seltene Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen ermöglicht. Mit einer einzigartigen Kultur und einem global tätigen Team, deren Treiber die Werte und Einstellungen von Moderna für eine verantwortungsbewusste Veränderung der Zukunft der Gesundheit des Menschen sind, ist Moderna bestrebt, durch mRNA-Medikamente den größtmöglichen Einfluss auf die Menschen auszuüben. Für weitere Informationen über Moderna besuchen Sie bitte http://www.modernatx.com oder verbinden Sie sich mit uns auf X (vormals Twitter), Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich Aussagen zu: das Potenzial der Impfstoffkandidaten von Moderna, die Folgen von Krankheiten zu lindern. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren beinhalten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Moderna liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem auch jene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Moderna auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Moderna bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov eingesehen werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Moderna jegliche Absicht oder Verantwortung ab, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Moderna und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung.

Ansprechpartner bei Moderna

Media:

Luke Mircea-Willats

Senior Director, International Communications

Luke.mirceawillats@modernatx.com

Investors:

Lavina Talukdar

Senior Vice President & Head of Investor Relations

617-209-5834

Lavina.Talukdar@modernatx.com

Quelle: Moderna, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79137Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79137&tr=1



