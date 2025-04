NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Unter der Perspektive der Deglobalisierung und dem "Ende des internationalen Reiseverkehrs" würde Tui mit am meisten leiden, schrieb Analyst Richard Clarke am Montag in Anbetracht der jüngsten Entwicklung nach dem von Donald Trump losgetretenen Zollkonflikts. Der Reisekonzern Tui hänge von internationalen Reisen von Großbritannien und Deutschland in Länder wie Türkei und Spanien stark ab, diese Länder dürften zu den Verlierern zählen./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 17:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 05:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TUAG505