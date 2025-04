Während der Goldpreis letzte Woche neue Rekorde feierte, kam die Barrick Gold-Aktie am Freitagchaos der Börsen ebenfalls ordentlich unter die Räder. Fast 9% büßte der Titel ein und steht auch heute vorbörslich mit 17,30 US$ erneut unter Druck (-2%). Mit einer Unternehmensmeldung von Freitagabend stellt der Rohstoff-Konzern jedoch die Weichen für massives neues Wachstum. Den Handelskrieg-Dip also zum Einstieg nutzen? Der Minenbetreiber setzt auf massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...