ECONOCOM: Payment schedule for the redemption of issue premium of EUR 0.10 per share

The Extraordinary General Meeting held on 31 March 2025 has approved the redemption of issue premium treated as paid-up capital, for an amount of EUR 0.10 per share.

In accordance with Article 7:209 of the Belgian Code on Companies and Associations, the detachment of the coupon entitling to the redemption of the issue premium takes place as of at least a two-month period following the publication of the decision of the General Meeting in the Annexes to the Belgian State Gazette.

The detachment date (ex-date) is set for 30 June 2025.

The record-date is set for 1st July 2025.

The payment date (pay-date) is set for 2 July 2025.

The redemption will be carried by the paying agent Euroclear Belgium.



