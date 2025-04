News von Trading-Treff.de Land unter im DAX und Wall Street vor weiterer Abwärtswelle zum Montag. Folgende Aktienanalysen on top: Nvidia, Coinbase, Strategy, UnitedHealth Group und Meta Platforms. Crash an der Börse zum Wochenstart? Die Vorwoche war bei allen internationalen Indizes rot und brachte daher Verluste von bis zu 10 Prozent mit sich. Allein der Dow Jones verlor an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen jeweils mehr als 2.000 Punkte, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...