Crissier - Die Fastfood-Kette McDonald's will in der Schweiz weiter expandieren. Auch im laufenden Jahr plant sie Restaurant-Eröffnungen. Konkret sollen es vier oder fünf neue Restaurant werden, teilte McDonald's Schweiz am Dienstag mit. Man wolle mit einem dichten Restaurantnetzwerk noch näher bei den Gästen sein. Im vergangenen Jahr wurden fünf neue Restaurants aufgemacht, nämlich in Aarberg, Langenthal, dem Genfer Quartier Servette, Sirnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...