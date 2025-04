NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1056 auf 1005 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine konjunkturelle Abschwächung könne sich über sinkende US-Leitzinsen negativ auf die britische Großbank auswirken, schrieb Analyst Gurpreet Singh Sahi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Geringere Zinsmargen, ein langsameres Wachstum der Bilanz und höhere Kreditkosten wären die Folgen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 18:50 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0005405286