Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Levi's | BYD | Porsche - Mittwoch steht der nächste Test für die Märkte an! 00:00 Begrüßung DAX - ringt mit der Marke von 20.000 Punkten EU - so sieht eine konsequente Antwort aus - Mittwoch - endgültige Eskalation des Handelsstreits zwischen USA und China Levi's - gute Zahlen und Preiserhöhungen Softbank - starker Rebound BYD - mal wieder ganz starke Zahlen Samsung - gut, aber nicht gut genug LVMH - keine Erleichterung nach Antwort der EU Thales - gestern Schweden, heute die Air Force Termine Infineon - Zukauf in den USA Porsche - weniger PKW abgesetzt Daimler Truck - rund 10.000 Brummis weniger verkauft Musterdepot - neuer Wert zieht ein Zuschauerfragen