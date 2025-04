Die BTS Group, ein führender Investor im Bereich globale Kommunikation und Technologie, hat eine strategische Investition in ZIM Connections (ZIM) bekannt gegeben, ein Gateway zu globaler eSIM-Konnektivität für Unternehmen und Verbraucher weltweit.

Diese Investition begründet eine Zusammenarbeit zwischen BTS, einem führenden globalen Anbieter, Technologie-Enabler und vertrauenswürdigen Partner für CommTech-Akteure, die zur BTS Group gehören, und ZIM, einem Vorreiter bei globalen eSIM-Lösungen. Durch die Nutzung der sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen wird diese Partnerschaft verbesserte globale Konnektivitätslösungen durch eSIM-Technologie für Betreiber und Endnutzer vorantreiben.

"Der globale eSIM-Markt verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum. Prognosen zufolge wird er von 4,8 Milliarden US-Dollar 2023 auf 34,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 ansteigen*. Da die Verbreitung von eSIMs in Smartphones bis 2030 voraussichtlich 76 erreichen wird**, stellt diese Investition einen strategischen Schritt in eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Telekommunikationsbereich dar", sagte Rafael Olloqui, CEO und Mitbegründer der BTS Group. "Da der globale Reiseverkehr und die eSIM-Einführung zunehmen, helfen wir den Betreibern, von den sich bietenden Roaming-Möglichkeiten zu profitieren."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird BTS seine umfangreichen Beziehungen zu Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) nutzen, um ZIM eine direkte mobile Konnektivität zu bieten. Dies wird die Endnutzererfahrung verbessern, indem es einen schnelleren und zuverlässigeren mobilen Zugang in allen Regionen ermöglicht, und gleichzeitig neue Einnahmequellen für Mobilfunkanbieter schaffen, indem der globale eSIM-Roaming-Verkehr von Nutzern und Reisenden aus aller Welt auf ihre Netzwerke gelenkt wird.

"Dieser Schritt in Richtung eSIM ist ein wichtiger Teil unserer umfassenderen Strategie, Mobilfunknetzbetreiber bei der Umstellung auf digitale Assets zu unterstützen, insbesondere auf internationaler Ebene", so Andrés Proaño, Chief Revenue Officer bei BTS. "Die Strategie ergänzt andere digitale Lösungen, die wir eingeführt haben wie Mobile ID und Cloud-basierte Dienste -, indem sie es Betreibern ermöglicht, neue Wertschöpfungsquellen in einer zunehmend digitalen und mobilen Welt zu erschließen."

Darüber hinaus wird BTS seinen Betreiberpartnern eine White-Label-eSIM-App und -Plattform anbieten, die von ZIM bereitgestellt wird. Diese Lösung ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, schnell eine markenbezogene, kundenorientierte eSIM-App zu starten, die mit ihrer bestehenden Backend-Infrastruktur verbunden ist ohne komplexe Integration oder interne Entwicklung -, während sie gleichzeitig Eigentümer der zugrunde liegenden Konnektivität bleiben und volle Transparenz und Kontrolle über ihre Nutzer erhalten. Die App unterstützt die Abdeckung in über 200 globalen Zielorten und bietet Endnutzern eine Dashboard-Oberfläche zur Verwaltung ihrer eSIMs, während sie es Betreibern ermöglicht, ihre Markenpräsenz zu erhalten und ihre Reichweite auf Roaming-Nutzer oder andere Kundensegmente auszudehnen.

"Durch die Zusammenarbeit mit BTS können wir unsere Technologie und Reichweite vergrößern und mehr Nutzern und Unternehmen auf der ganzen Welt eine nahtlose, hochwertige mobile Konnektivität zugänglich machen", betonte Giulia Acchioni Mena, Mitbegründerin und COO von ZIM Connections. "Mit BTS als strategischem Partner können wir unsere White-Label-eSIM-Lösung einem breiteren Spektrum von Betreibern anbieten und es ihnen so erleichtern, eine globale Abdeckung zu gewährleisten, während die technischen Komplexitäten, die traditionell mit der eSIM-Implementierung verbunden sind, beseitigt werden."

Diese Zusammenarbeit kombiniert die direkten Verbindungen von BTS zu Mobilfunknetzbetreibern und das operative Know-how mit der fortschrittlichen eSIM-Plattform und -Technologie von ZIM. Gemeinsam ermöglichen sie es den Betreibern, nahtlose mobile Konnektivität mit weniger Komplexität und größerer Effizienz bereitzustellen und so neue Möglichkeiten in einem sich schnell entwickelnden globalen Markt zu erschließen.

Über die BTS Group

Die BTS Group ist eine führende Investmentgruppe, die Innovation und Wachstum in den globalen Kommunikations- und Technologiesektoren vorantreibt. Mit ihrem Unternehmensportfolio ermöglicht die BTS Group fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Sprachtelefonie, Cloud-Telefonie, Messaging, Omnichannel, Identität, eSIM-Konnektivität und digitale Transformation und bedient damit Betreiber, Unternehmen und digitale Akteure weltweit. Mit einer strategischen Vision, die auf Skalierbarkeit, technologische Exzellenz und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist, fördert die BTS Group die Entwicklung von Kommunikationslösungen der nächsten Generation und beschleunigt branchenweite Innovationen.

Über BTS

BTS ist ein führender globaler Anbieter, Technologie-Enabler und vertrauenswürdiger Partner für Akteure im Bereich Kommunikationstechnologie, der sich im Besitz der BTS Group befindet. Mit seiner proprietären S1-Plattform, einem internationalen Netzwerk von über 400 Partnern und über 180 direkten Verbindungen bietet BTS fortschrittliche Lösungen in den Bereichen globale Konnektivität, Smart Voice, Identität, Managed Communications, Omnichannel, Schutz und Analytik und fördert so das Wachstum von Betreibern, Mobilfunknetzbetreibern, CPaaS und Hyperscalern. BTS ermöglicht jährlich über 18 Milliarden Sprachminuten, die Zustellung von über 500 Millionen Nachrichten weltweit und bietet eine umfassende Abdeckung von Cloud-Nummern in über 90 schwer erreichbaren Märkten, wodurch eine nahtlose und sichere globale Kommunikation gewährleistet wird.

Über ZIM Connections

ZIM Connections ist das Tor zur globalen eSIM-Konnektivität für Unternehmen und Kunden weltweit. ZIM bietet nahtlose internationale Konnektivitätslösungen, die Unternehmen und Einzelpersonen dabei helfen, mühelos in Verbindung zu bleiben. Durch das Angebot einer Plug-and-Play-eSIM-Plattform mit globaler Abdeckung in über 200 Destinationen vereinfacht ZIM das Konnektivitätsmanagement und ermöglicht es Telekommunikationsanbietern, ihre Dienste ohne komplexe Integration zu erweitern.

* The Business Research Company

**GSMA Intelligence

