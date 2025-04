In der Studie geht die Deutsche Bank davon aus, dass die unmittelbaren Auswirkungen auf die europäischen Versicherer relativ begrenzt sein dürften. Allerdings ist das kein Zeichen der Entwarnung, denn das Finanzinstitut rechnet mit sekundären Effekten: So geht die Deutsche Bank davon aus, dass sich Entwicklungen an den Finanzmärkten, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und möglicherweise auch gestiegene Kosten infolge gestörter Lieferketten negativ auf die Renditen auswirken könnten. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...