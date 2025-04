The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2025ISIN NameNO0010894330 GENEL EN.F.4. 20/25FR001400H6P1 AGENCE FR.DV 23/25 MTNDE000HLB5519 LB.HESS.THR.CARRARA04I/24USF8586CH211 STE GENERALE 15/25 REGSDE000DW6C318 DZ BANK IS.A2056DE000HLB47J7 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/23XS2609730705 EDC 23/25 MTNUS023135CE44 AMAZON.COM 22/25DE000LB2BRG8 LBBW FZA 22/25XS2466368003 GANZHOU DEV. 22/25AU3CB0288439 VW FI.S.AUS. 22/25DE000A3LGGL0 M.B.INT.FIN. 23/25 MTNUS874054AF63 T2 INTERACT. 22/25DE000HLB7242 LB.HESS.THR.CARRARA04ZD/2DE000DFK0Q08 DZ BANK IS.C346 22/25DE000LB2BRD5 LBBW FZA 22/25DE000LB2BRC7 LBBW FZA 22/25XS2468378059 CAIXABANK 22/26 FLR MTNDE000A40UT39 NEXUS AG O.N. Z.VERK.AT0000A2XG57 HYPO NOE LB 22/25US78016EZ598 ROYAL BK CDA 22/25 MTNUS78016EZ911 ROYAL BK CDA 22/25FLR MTNDE000LB2BRF0 LBBW FZA 22/25FR0012620367 CREDIT AGRI. 15/25DE000DDA0YZ7 DZ BANK IS.A1339DE000DK0Z4B8 DEKA DL FESTZINS 21/25XS1595704872 E.ON INTL FIN. 17/25 MTNXS1596735701 VOLKSW.FIN.SERV 17/25 MTNDE000A254R00 DOMAINES KILGER 20/25DE000DG4UCD8 DZ BANK IS.C132 17/25XS1599443527 LLOYDS BANK 17/25 FLR MTNXS1806124753 CK HUTCH.FIN.(18) 18/25XS2154441120 REDEIA CORPO 20/25US89236TEW18 TOYOTA MOTOR CRD 18/25MTN