Unterföhring (ots) -9. April 2025. Vom Schwarzwald nach Thailand. Von Hannover nach Tansania. Vom Schwabenland nach Ecuador. In der neuen SAT.1-Doku-Reihe "Amore unter Palmen" reisen sieben Frauen und Männer aus Deutschland zu ihren Liebsten - tausende Kilometer entfernt vom eigenen Wohnort. In vier Folgen zeigt SAT.1 ab 28. April montags um 20:15 Uhr die besonderen Liebesgeschichten von Silvia (56, Königsbach-Stein / Baden-Württemberg), Kevin (36, Iffezheim / Baden-Württemberg), Nadine (36, Löchgau / Baden-Württemberg), Claudia (37, Hannover / Niedersachsen), Matthias (49, Horburg / Niedersachsen), Sabine (62, Neu-Ulm / Bayern) und Tina (44, Köln / Nordrhein-Westfalen).Silvia (56, Königsbach-Stein / Baden-Württemberg) und Sam (40, Banjul / Gambia)Silvia und Sam lernen sich im Internet kennen. Schon bei Silvias zweiten Besuch in Gambia im November 2022 heiraten die beiden. Seitdem führen die Eheleute eine Fernbeziehung. Während Silvia ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg hat, lebt Sam mit seiner 13-jährigen Tochter an der Küste Gambias.Matthias (49, Horburg / Niedersachsen) und Aor (47, Bangkok / Thailand)"Mein Liebesleben in den letzten 20 Jahren war ein Auf und Ab", erklärt der 49-jährige Busfahrer Matthias den Schritt, sein Liebesglück jetzt im Ausland zu suchen. Seit fast zwei Monaten chattet er mit der 47-jährigen Aor aus Thailand. Nun steht das erste persönliche Treffen an - und das wird dank Matthias' mangelnder Englischkenntnisse zur echten Bewährungsprobe.Nadine (36, Löchgau / Baden-Württemberg) und Daniel (43, Quito / Ecuador)Nadine ist Inhaberin eines Kosmetikstudios und alleinerziehende Mutter eines 19-jährigen Sohnes. Nach mehreren Fehlversuchen in der Liebe hofft die 36-Jährige, in Daniel (43) ihr perfektes Match gefunden zu haben. Ein persönliches Treffen steht jedoch aus, denn der ebenfalls alleinerziehende Vater lebt in Südamerika und arbeitet als Personalleiter im familieneigenen Hotel.Claudia (37, Hannover / Niedersachsen) und Rolence (37, Daressalam / Tansania)"Ich stehe auf Männer, die sich wie ein Mann benehmen und aussehen wie ein Mann", sagt die Medizinische Fachangestellte Claudia. Der Mann ihrer Träume könnte Rolence sein - doch bislang kennen die beiden sich nur über WhatsApp-Chats. Der Fitness-Freak lebt in einem kleinen Appartement in einem Vorort von Daressalam, der größten Stadt Tansanias.Kevin (36, Iffezheim / Baden-Württemberg) und Yumii (36, Pattaya / Thailand)Kevin lebt im Schwarzwald im Haus seiner Eltern. Der 36-Jährige hatte schon seit fünf Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr. Über ein Online-Portal lernte er Yumii kennen. Nach wochenlangen Chats und Videoanrufen folgt nun in Thailand das erste persönliche Treffen mit der ebenfalls 36-jährigen Single-Frau aus Pattaya.Sabine (62, Neu-Ulm / Bayern) und Eugene (42, Abuja / Nigeria)"Derjenige, den du liebst, ist 6.000 Kilometer entfernt. Das ist ein unerträglicher Gedanke." Sabine lebt mit ihren vier Hunden in Neu-Ulm. Nach einer schmerzvollen Scheidung verliebt sie sich vor drei Jahren in den Nigerianer Eugene. Der 42-Jährige hat in seinem Heimatland seinen eigenen Sicherheitsdienst und arbeitet als Bodyguard und Dolmetscher. In Kenia treffen sich die beiden nach mehr als zweieinhalb Jahren Trennung zum Liebesurlaub.Tina (44, Köln / Nordrhein-Westfalen) und Richmond (28, Accra / Ghana)Tina ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern, arbeitet als Nageldesignerin und studiert Modedesign. Richmond kontaktierte Tina über Facebook. Nach anfänglicher Skepsis lässt sich die 44-Jährige auf eine Fernbeziehung mit dem deutlich jüngeren Ghanaer ein. Nach nur wenigen Monaten besucht Tina Richmond in seiner Heimat. 2024 folgt die Verlobung."Amore unter Palmen - Fremdenverkehr und mehr", vier Folgen ab 28. April immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf JoynProduziert wird "Amore unter Palmen" von der Madame Zheng Production GmbH.Ausführliche Informationen zu den Paaren sowie Fotos zum Download finden Sie auf unserer Presselounge unter http://presse.sat1.de/AmoreUnterPalmenPressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6009559