DJ PTA-Adhoc: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe 2020/2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA beabsichtigt Restrukturierung ihrer Anleihe 2020/2025

Grünwald (pta000/09.04.2025/17:42 UTC+2)

Die Geschäftsleitung der Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA Grünwald / Landkreis München gibt bekannt, dass sie im Hinblick auf ihre im April 2024 auslaufende Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254R00) eine Abstimmung ohne Versammlung gemäß SchVG --18 vom 28. April 2025 bis zum 30. April 2025 mit dem Ziel der Änderung der Anleihebedingungen einberufen wird.

Weitere Informationen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Termine fristgerecht im Bundesanzeiger und der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Emittentin mit Sitz in Grünwald/Landkreis München ist eine Holdinggesellschaft und mehrheitlich unter anderem an der Domaines Kilger GmbH & Co. KG mit Sitz in Gamlitz (Österreich) beteiligt (wesentliche Beteiligung). Die Domaines Kilger stellt hochwertige Weine, Fleischprodukte und andere kulinarische Nahrungsmittel her und ist in der Gastronomie und Verwaltung von Weingütern und Spezialimmobilien in Deutschland und Österreich tätig.

Die Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254R00) der Gesellschaft ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.domaines-kilger.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA Südliche Münchner Straße 56 82031 Grünwald Deutschland Ansprechpartner: Eric Bichlmeier Tel.: +49 89 211 212 59 E-Mail: eric.bichlmeier@bt-consulting.com Website: www.domaines-kilger.com ISIN(s): DE000A254R00 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744213320156 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)