The following instruments on XETRA do have their first trading 10.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.04.2025Aktien1 US7416231022 Primo Brands Corp.2 GB00BTXYPJ53 Quantum Base Holdings Plc3 US8832192061 THALES S.A. ADR4 SG1W55939399 Wee Hur Holdings Ltd.5 DE000A2LQUV1 WeGrow AG6 CA44916F1071 Hyper Bit Technologies Ltd.Anleihen1 XS3016383294 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.2 XS2968570684 Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.3 DE000A4DFL98 Niedersachsen, Land4 NO0013471243 BeeLux S.a.r.l.5 EU000A4D7YC7 European Investment Bank (EIB)6 DE000HEL0FH6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HEL0FF0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HEL0FL8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HEL0FK0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HEL0FM6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0FD5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale