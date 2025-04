An vier Stellantis-Produktionsstandorten in Polen sollen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 58 MW entstehen. Geplant sind auch Solarcarports mit einer Gesamtleistung von 7 MW. Der Automobilkonzern Stellantis mit seinen Marken wie Citroen, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot, hat Quanta Energy als Partner für die Dekarbonisierung seiner Werke in Polen ausgewählt. Das Projekt umfasst den Bau von Photovoltaik- Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von fast 58 MW an vier Stellantis-Produktionswerken. ...

