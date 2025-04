Die Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA ist finanzieller Schieflage. So beruft die Holdinggesellschaft und KMU-Anleiheemittentin eine Abstimmung ohne Versammlung für ihre regulär in vier(!) Tagen endfällige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A254R0 0) ein - früher war wohl nicht drin?! Laut Pressemitteilung wird zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 28. bis zum 30. April 2025 eingeladen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...