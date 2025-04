Der Automobilzulieferer verzeichnet beachtliche Kursgewinne seit Jahresbeginn und wird von Analysten mit Kurspotenzial bewertet, trotz herausforderndem Marktumfeld.

Die Aktie des Automobilzulieferers Elringklinger hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Erholung hingelegt. Mit einem aktuellen Kurs von 4,87 Euro verzeichnete das Papier am 10. April 2025 trotz eines leichten Tagesrückgangs von 1,02 Prozent eine beachtliche Monatssteigerung von 3,56 Prozent. Besonders auffällig ist die Entwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 16,73 Prozent, was auf ein wachsendes Anlegervertrauen hindeutet. Diese positive Tendenz steht im deutlichen Kontrast zur Jahresentwicklung, die mit einem Minus von 32,35 Prozent weiterhin belastet ist. Vom 52-Wochen-Tief bei 3,92 Euro hat sich die Aktie mittlerweile um solide 24,78 Prozent erholt.

Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen

Die Bewertungskennzahlen des Dettinger Unternehmens präsentieren sich aktuell auf attraktivem Niveau. Mit einem KGV von 7,01 für 2025 und einem sehr niedrigen KUV von aktuell 0,17 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Vier Analysten verfolgen die Entwicklung des Automobilzulieferers, wobei drei die Aktie mit "Halten" und einer mit "Kaufen" einstufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,50 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 21,68 Prozent zum aktuellen Kurs impliziert. Besonders interessant für Anleger: Am 8. Mai 2025 werden die Q1-Zahlen erwartet, die Aufschluss über den Geschäftsverlauf im schwierigen Automobilmarktumfeld geben werden.

