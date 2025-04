München (ots) -- Motto der Kampagne: Das große Spiel um Sendezeit- Präsenz on air, online, in Außenwerbung, Print und RadioEs geht wieder los: Das große Spiel um Sendezeit! Das ist das Motto der umfangreichen Kampagne, mit der RTLZWEI die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" bewirbt, die ab 30. April im Streaming auf RTL+ abrufbar ist und am 7. Mai on air bei RTLZWEI startet. Neu in diesem Jahr ist Talk-Legende Arabella Kiesbauer als Moderatorin, die den Kandidaten in der "Stunde der Wahrheit" auf den Zahn fühlt. Der Look & Feel der Kampagne verwendet die Optik von Videogames, die Akteure der Show erinnern an graphisch gestaltete Spielfiguren. Geworben wird on air, online, in Print, Radio und Podcasts sowie out of home.Ab Montag gibt es großflächige Out-Of-Home-Platzierungen in mehreren Städten, in den folgenden Tagen starten Trailer sowohl bei RTLZWEI, RTL und VOX, dazu gibt es Werbemittel bei Instagram, YouTube, TikTok, Facebook und Snapchat. Des Weiteren erscheinen Print-Anzeigen u. a. in Bild, TV Movie, Freundin und InTouch, Spots im Radio und in Podcasts folgen. Auf Bildschirmen in den McDonald's-Filialen der zehn größten Städte Deutschlands laufen ebenfalls Trailer. Weitere Touchpoints sind Google.de und Web-Portale wie beispielsweise GMX oder Web.de."Kampf der Realitystars" hat sich in den vergangenen Jahren als eines der erfolgreichsten Reality-TV-Formate etabliert. Die Mischung aus prominenten Teilnehmenden, exotischer Kulisse und selbstironischer Reflektion des Reality-Business erfreut Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. So war die im letzten Jahr ausgestrahlte Staffel während ihres Veröffentlichungszeitraums* die meistgestreamte Programmmarke aller deutschen TV-Sender und brachte es auf 16 Mio. Stunden Streaming. Im TV erreichte die fünfte Staffel 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern**.Marco Kunze, Senior Vice President Multichannel Strategy & Marketing RTLZWEI: ",Kampf der Realitystars' ist mit seinem nachhaltigen linearen Erfolg und der herausragenden Performance im Streaming eine der erfolgreichsten Reality-Marken Deutschlands. Mit der aktuellen Kampagne pushen wir den Start der neuen Staffel auf allen relevanten Plattformen und Kanälen."Unterlegt sind zahlreiche Spots im Rahmen einer Kooperation mit Warner Music Germany mit dem neuen Kampagnensong von David Guetta & Sia - "Beautiful People".Kreativagentur ist BDA Creative. Weitere beteiligte Partner/Agenturen: Banijay Productions Germany, Whylder, Warner Music Group Germany.*Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 05.04.2024-13.06.2024; Programmmarken, Streaming/On Demand, Nutzungsvolumen in Minuten, Zielgruppe Erw. ab 14 Jahren**AGF Videoforschung, Markstandard BewegtbildÜber "Kampf der Realitystars":Die Realityshow wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung ab 7. Mai 2025, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, und sieben Tage vorher auf RTL+ verfügbar. Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6011025