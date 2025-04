Aus dem Nichts ist die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) am Donnerstag um fast -20% auf 5,43 US$ abgestürzt. Was steckt hinter dieser Rutsche? Und bietet sich vielleicht jetzt eine gute Kaufchance? RFK Jr. schlägt zu Er ist seit langem als Impfgegner bekannt, auch wenn er zuletzt versucht hatte, einen anderen Anschein zu erwecken: Robert F. Kennedy Jr. (kurz RFK Jr.). Nun hat der US-Gesundheitsminister diesem Ruf wieder alle "Ehre gemacht" - und die Novavax-Aktie ...

