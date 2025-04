Rund 34 Prozent der Hausbesitzer:innen in Deutschland haben bereits eine Photovoltaik-Anlage, weitere 23 Prozent wollen bis Ende 2026 eine bauen. Laut einer Eon-Umfrage setzen Jüngere überdurchschnittlich oft auf die Energiewende zuhause Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland treiben die Energiewende im Privaten weiter voran. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Eon-Umfrage: "Mehr als jeder zweite Hauseigentümer hat eine Photovoltaik-Anlage oder plant die Anschaffung in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...