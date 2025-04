Die Beteiligungsgesellschaft verzeichnet beeindruckende Kurssteigerungen von fast 50 Prozent seit Jahresbeginn und erhält überwiegend positive Analystenurteile.

Die MBB-Aktie setzt ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung auch in dieser Woche fort und notierte am heutigen Handelstag bei 149,30 Euro, was einem Tagesplus von 1,01 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der letzten Wochen, in denen das Papier innerhalb eines Monats um mehr als 10 Prozent zulegen konnte. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn sogar auf stolze 49 Prozent, während im 12-Monats-Vergleich ein Plus von über 43 Prozent zu Buche steht. Der Titel bewegt sich aktuell knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 148,60 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 2. April 2025 erreicht wurde.

Analysten überwiegend optimistisch

Die Mehrheit der Analysten bleibt dem mittelständischen Beteiligungsunternehmen gegenüber positiv eingestellt. Von den drei Experten, die die Aktie regelmäßig bewerten, raten zwei zum Kauf (66,7 Prozent), während einer eine Halteposition empfiehlt (33,3 Prozent). In den vergangenen vier Monaten wurden die Kursziele der Analysten deutlich nach oben korrigiert, was das gestiegene Vertrauen in die Geschäftsentwicklung widerspiegelt. Allerdings weist das Unternehmen mit einem aktuellen KGV von 66,80 eine hohe Bewertung auf. Für 2025 prognostizieren Analysten jedoch ein deutlich niedrigeres KGV von 17,66, was auf erwartete Gewinnsteigerungen hindeutet.

