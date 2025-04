Stellantis treibt den Wandel zur Elektromobilität weiter voran: In Zusammenarbeit mit dem französischen Retrofit-Spezialisten Qinomic führt der Autokonzern eine Lösung ein, mit der leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit Verbrennungsmotor in vollelektrische Fahrzeuge umgewandelt werden können. Federführend für das Angebot ist die auf Geschäftskunden spezialisierte Einheit Stellantis Pro One. Bereits seit 2022 feilen Stellantis und Qinomic an einer solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...