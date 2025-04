München - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich in einem spannenden Bundesliga-Klassiker mit 2:2 getrennt.Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Maximilian Beier in der 48. Minute die überraschende Führung für Dortmund. Bayern antwortete jedoch schnell mit Toren von Raphael Guerreiro und Serge Gnabry, die innerhalb von vier Minuten den Spielstand drehten. Waldemar Anton gelang in der 75. Minute der Ausgleich für Dortmund.Die Münchner dominierten über weite Strecken das Spiel und hatten deutlich mehr Ballbesitz sowie Torschüsse. Dennoch gelang es ihnen nicht, ihre Chancen konsequent zu nutzen. Besonders in der Schlussphase drängten die Bayern auf den Sieg, konnten jedoch die gut verteidigenden Dortmunder nicht mehr überwinden.Während Bayern München mit einer schwachen Chancenverwertung zu kämpfen hatte, zeigte sich Dortmund kämpferisch und nutzte seine Möglichkeiten effizient.