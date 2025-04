Trumps sprunghafte Zollpolitik hat in dieser Woche klar den Ton an den Märkten angegeben. Nach einem veritablen Crash wurde die Einführung neuer Zölle zunächst um 90 Tage nach hinten verschoben. Im Falle von China gilt dies aber nicht. Gegenseitige Zölle sorgen dafür, dass Exporte sich kaum noch lohnen dürften. Was als nächstes passieren mag, bleibt ungewiss. Klar festhalten lässt sich aber, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...