Der Versicherungskonzern verzeichnet positive Kursentwicklung mit 24,59% Wertsteigerung seit Jahresbeginn bei gleichzeitig attraktiver Fundamentalbewertung

Die Vienna Insurance Group (VIG) zeigt sich nach der Korrektur im März wieder in einer stabilen Verfassung. Der Versicherungskonzern konnte in der vergangenen Handelswoche einen Kursanstieg von 1,75 Prozent verzeichnen und schloss am Freitag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 37,75 Euro. Damit setzt die Aktie ihren beeindruckenden Jahresauftakt fort - seit Januar hat das Papier bereits 24,59 Prozent an Wert gewonnen. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr steht ein Kursgewinn von knapp 30 Prozent zu Buche, während die Aktie sich mehr als 33 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 28,35 Euro befindet.

Starkes Analysten-Vertrauen trotz fundamentaler Herausforderungen

Die Analystengemeinde zeigt sich mehrheitlich optimistisch für die Zukunft der VIG. Von den fünf Experten, die den Titel aktiv beobachten, empfehlen 80 Prozent die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst eine neutrale Haltung einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 38,20 Euro leicht über dem aktuellen Niveau, wobei die Schätzungen allerdings stark variieren - von sehr optimistischen 47 Euro bis zu zurückhaltenden 24,50 Euro. Bemerkenswert ist die attraktive Bewertung: Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 6,69 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig. Kritische Stimmen verweisen jedoch auf die jüngst nach unten revidierten Umsatzprognosen und die schwachen Wachstumsaussichten für die kommenden Berichtsperioden, was die langfristigen Perspektiven eintrüben könnte.

