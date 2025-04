Der Wohnmobilhersteller verzeichnet ein Kursplus von über 3 Prozent innerhalb von zwei Handelstagen, während Experten ein Aufwärtspotenzial von 55 Prozent prognostizieren.

Die Knaus Tabbert Aktie konnte am vergangenen Freitag ein Plus von 2,17 Prozent verzeichnen und beendete den Handelstag bei 13,18 Euro. Am gestrigen Samstag setzte sich dieser positive Trend mit einem weiteren Anstieg von 1,13 Prozent auf 13,38 Euro fort. Diese Entwicklung gibt Anlegern einen kleinen Hoffnungsschimmer, nachdem die Aktie des führenden Freizeitfahrzeugherstellers in den vergangenen zwölf Monaten einen dramatischen Wertverlust von fast 70 Prozent erlitten hatte. Der aktuelle Kurs liegt zwar rund 14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 11,58 Euro vom November 2024, bleibt jedoch weit entfernt vom Jahreshoch von 48,50 Euro, das im Juni 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten halten Experten an ihrer positiven Einschätzung für den Wohnmobilhersteller fest. Fünf Analysten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,40 Euro an, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 55 Prozent entspricht. Die Spanne der Kursziele ist allerdings beachtlich und reicht von 15 bis 29 Euro, was auf unterschiedliche Einschätzungen der Zukunftsaussichten hindeutet. Bemerkenswert ist auch die fundamentale Unterbewertung der Aktie: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,10 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von 4,65 erscheint die Aktie auf den ersten Blick günstig.

Die Herausforderungen bleiben jedoch bestehen. Das Unternehmen kämpft mit schwachen Wachstumsaussichten und einer fragilen Rentabilität. In den vergangenen Monaten wurden die Umsatz- und Gewinnprognosen wiederholt nach unten korrigiert, was auf ein schwieriges Marktumfeld für den Freizeitmobilhersteller hindeutet. Ob die jüngste Kurserholung der Beginn einer nachhaltigen Trendwende ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt, bleibt abzuwarten.

