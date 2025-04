Der italienische Energiekonzern profitiert von verbesserten Expertenbewertungen und überzeugt mit soliden Fundamentaldaten trotz einiger finanzieller Herausforderungen.

Die Aktie des italienischen Energieriesen Enel Spa konnte in der vergangenen Woche um 1,77% zulegen und notiert aktuell bei 7,079 Euro (Stand 13. April 2025). Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von über 20%. Mehrere namhafte Analysten haben ihre Einschätzungen zur Enel-Aktie in den letzten Tagen nach oben korrigiert, was dem Papier zusätzlichen Auftrieb verleiht. So sprach JP Morgan am 10. April eine Kaufempfehlung aus, gefolgt von einer positiven Bewertung durch Jefferies am 9. April. Bereits am 8. April wurde die Aktie hochgestuft, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet.

Fundamentaldaten sprechen für Enel

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 wird mit 10,48 angegeben, was im Branchenvergleich als attraktiv gilt. Mit einem ESG-Rating von AA nach MSCI-Kriterien positioniert sich der Konzern zudem im oberen Bereich nachhaltiger Investments. Besonders die hohen Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werden als Stärke des Unternehmens hervorgehoben. Allerdings steht Enel auch vor Herausforderungen: Die relativ hohe Verschuldung begrenzt den Spielraum für Neuinvestitionen, und die Wachstumsprognosen wurden in den letzten vier Monaten nach unten korrigiert.

Für Anleger dürfte der Dividendentermin am 20. Januar 2025 interessant sein, an dem eine Zwischendividende von 0,21 Euro je Aktie ausgeschüttet wird. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 werden am 8. Mai nachbörslich erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern. Der durchschnittliche Konsens der 23 analysierenden Experten empfiehlt mit einem Kursziel von 8,07 Euro weiterhin den Kauf der Enel-Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von über 15% entspricht.

