Der französische Luxuskonzern verzeichnet beachtliche Kurssteigerung von 14 Prozent seit dem Jahrestief, während Analysten gespannt auf die bevorstehenden Finanzergebnisse blicken.

Der Luxusgüterkonzern LVMH verzeichnet eine bemerkenswerte Kurserholung kurz vor der morgen anstehenden Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für Q1 2025. Am vergangenen Freitag schloss die Aktie bei 121,53 USD, was einem beachtlichen Wochenplus von 9,32 Prozent entspricht. Besonders auffällig ist die Entwicklung im Verhältnis zum erst vor wenigen Tagen erreichten Jahrestief: Vom 52-Wochen-Tief bei 106,82 USD, das am 8. April markiert wurde, hat sich das Papier innerhalb einer Woche um fast 14 Prozent erholt. Diese starke Gegenbewegung erfolgt nach einer längeren Schwächephase, die den Kurs im Jahresvergleich um mehr als 27 Prozent einbrechen ließ.

Die jüngste Erholung wird von einem gemischten Analystenecho begleitet. In den letzten Tagen haben sich mehrere renommierte Institute zum Luxusgüterriesen geäußert, darunter UBS, DZ Bank, Deutsche Bank und JP Morgan - alle mit einer neutralen Einschätzung. Der Gesamtkonsens von 27 beobachtenden Analysten bleibt jedoch mit "OUTPERFORM" insgesamt positiv, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 712,93 EUR liegt und damit ein theoretisches Aufwärtspotenzial von knapp 36 Prozent signalisiert.

Angespannte Erwartungshaltung vor ereignisreicher Woche

Für LVMH steht eine ereignisreiche Woche bevor: Nicht nur die Q1-Geschäftszahlen werden am 15. April veröffentlicht, sondern am 17. April findet auch die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt von der Ausschüttung der Schlussdividende am 24. April. Marktbeobachter blicken gespannt auf diese Termine, da die letzten Analystenrevisionen deutlich nach unten zeigten - sowohl bei den Umsatz- als auch bei den Gewinnerwartungen.

Die fundamentalen Kennzahlen des Luxuskonzerns präsentieren sich aktuell durchwachsen. Während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 14,24 als günstig bewertet werden kann, liegt das aktuelle KGV bei 21,47. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen den fundamentalen Stärken - wie den hohen Margen und der guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung - und den fundamentalen Schwächen, insbesondere der als hoch eingestuften Bewertung im Verhältnis zum Umsatz und zu den Sachanlagen.

