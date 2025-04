NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass der Umsatz der Schweizer auf Basis konstanter Wechselkurse im ersten Quartal um 7 Prozent gewachsen ist. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 24. April. Die Jahresziele dürften bestätigt werden. Stärkerer Währungsgegenwind sei in den Analystenschätzungen bereits enthalten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2025 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048